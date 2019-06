Será desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. En la primera rueda, el Bote se impuso como local. Por eso, el Tricolor buscará revancha para seguir prendido en los primeros puestos del Oficial de la ABZC. Esta noche se disputará la segunda edición del clásico campanense en el Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Será desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209, donde el Club Ciudad de Campana recibirá al Campana Boat Club por la 11ª fecha, segunda de la segunda rueda del certamen. Y el Tricolor buscará revancha de lo acontecido en la primera rueda, cuando sufrió una dura derrota en la ribera de la ciudad. Es que ganaba por 14 puntos en el tercer período, pero se apagó en el último cuarto y el Bote se lo llevó por delante con un parcial de 27-8 para quedarse con la victoria por 82 a 77. En ese juego sobresalió Guido Cadelli con 27 puntos, ante un CCC que tenía un plantel más largo que el actual, dadas las bajas de Alejo Fioretto (suspendido por sue expulsión ante Sportivo Pilar), Matías Nieto y Eliseo Iglesias (se alejaron tras esa derrota frente al Rojo). En cuanto al presente, ambos equipos llegan a este clásico en la senda ganadora: Boat Club derrotó como local a Independiente de Zárate por 97 a 68 en su mejor actuación del torneo, mientras que Ciudad le ganó a Defensores Unidos de Zárate por 81 a 64 como visitante. Sin embargo, la tabla los muestra en posiciones opuestas. El CCC se encuentra en la tercera ubicación con registro de 6 victorias y 4 derrotas, mientras que el CBC está noveno, con apenas 2 triunfos y 7 caídas. Además, por esta 11ª fecha del Oficial de la ABZC, esta noche también jugarán: Honor y Patria de Capilla del Señor vs Independiente de Zárate, Presidente Derqui vs Sportivo Escobar, Central Buenos Aires vs Sportivo Pilar y Atlético Pilar vs Defensores Unidos de Zárate. PENDIENTES. El pasado lunes, en el partido que quedaba por jugarse de la 10ª fecha, Central Buenos Aires le ganó 80 a 77 a Honor y Patria de Capilla del Señor y sumó un gran triunfo para escaparse de la zona baja de la tabla. En tanto, el miércoles se habían reprogramados juegos pendientes de la primera rueda, pero ambos debieron ser suspendidos por humedad: Presidente Derqui vs Defensores Unidos y Atlético Pilar vs Sportivo Escobar volverán a ser reprogramados.

EN LA PRIMERA RUEDA, EL CBC SE IMPUSO 82-77 CON 27 PUNTOS DE GUIDO CADELLI.

#Básquet Esta noche, desde las 21.30 horas, nueva edición del clásico campanense: Ciudad de Campana recibe a Campana Boat Club por la segunda fecha del Oficial de la ABZC. En la primera rueda, el Bote se impuso 82-77. pic.twitter.com/W1sMZzzpdA — Pablo Scoccia (@chuecosco) 14 de junio de 2019

Básquet:

Esta noche se juega el clásico campanense; Ciudad Vs Boat Club

