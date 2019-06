La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Stella Giroldi: "Todos unidos tendremos la posibilidad de ganar el Municipio"







La exintendente Giroldi aseguró que es momento de dejar atrás "ambiciones" personales y aprovechar la coyuntura para devolverle las riendas de la Municipalidad al peronismo. La exintendente y una de las referentes de la agrupación Jorge Rubén Varela, Stella Maris Giroldi, le mandó un claro mensaje al resto del peronismo. "Todos unidos tendremos la posibilidad de ganar el Municipio", expresó Giroldi, a días de que se cierren las listas que competirán en estas elecciones ejecutivas. La exmandataria local realizó estas declaraciones tras reunirse, junto a su hija y líder del espacio, María Eugenia Giroldi, con representantes nacionales de la Corriente Martín Fierro. En contacto con la prensa local, Stella manifestó su deseo que cualquier armado electoral garantice que "todas las agrupaciones tengan la posibilidad de tener un lugar para discutir". "El que tiene ambición es porque ya viene de antes y quiere seguir atornillado en un sillón. Y yo no soy de esas personas. Pero eso lo digo yo, Stella Giroldi, no lo puedo manifestar en nombre de los demás", expresó. "Hay que ser respetuoso del compañero y hay que darles participación a todos. Si no es así, no vamos a transitar por el camino del triunfo", sostuvo. Y definió: "Todos unidos tendremos la posibilidad de ganar el Municipio". Todavía es incierto si la Jorge Rubén Varela buscará disputar una pasó o unificará criterios electorales con el resto del peronismo campanense. Por lo pronto, ayer se conoció que será "Frente Todos" el nombre del armado electoral que reunirá al PJ, Unidad Ciudadana y al Frente Renovador, más otros partidos menores.

Stella Maris Giroldi



Stella Giroldi: "Todos unidos tendremos la posibilidad de ganar el Municipio"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: