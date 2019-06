La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Se definieron los frentes electorales y ya comienzan las certezas en la ciudad







Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Consenso Federal 2030, Despertar, Frente Nos, Frente de Izquierda-Unidad, Nuevo Más y el Frente Patriota serán las alianzas que disputarán la elección nacional. En Campana, los distintos espacios políticos comienzan a abroquelarse dentro de cada una. Las alianzas electorales a nivel nacional fueron definidas y los diferentes espacios políticos locales comienzan a abroquelarse dentro de cada una. El oficialismo gobernante inscribió la alianza "Juntos por el Cambio", que reemplazará a la marca Cambiemos. Se suman Unión Popular y el Partido Demócrata Popular a los cuatro espacios fundadores del 2015: el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el partido Fe. Con la formula Macri-Pichetto confirmada, en Campana está casi confirmado que el intendente Abella buscará la reelección y que Luis Gómez (UCR) volverá a acompañarlo como primer candidato a concejal. En tanto, la principal fuerza de oposición logró un acuerdo programático con Sergio Massa del Frente Renovador, que se sumó a la plataforma integrada mayoritariamente por el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana, la cual se denominó "Frente de Todos". Ya anunciada las candidaturas de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner, como vicepresidente, al flamante espacio lo componen decenas de otros partidos políticos menores como Compromiso Federal (Alberto Rodríguez Saá); el Movimiento Yrigoyenista (Leopoldo Moreau); el Partido Intransigente (Adriana Díaz); el Partido Comunista (Víctor Kot); Unidad Popular (Víctor De Gennaro); el Partido Solidario (Carlos Heller); Proyecto Sur (Fernando "Pino" Solanas); Somos (Victoria Donda); Forja (Gustavo López); Kolina (Carlos Castagneto); Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella); el Frente Grande (Mario Secco) y el Partido de la Victoria (Diana Conti). En la ciudad se barajan las candidaturas de Rubén Romano, María Eugenia Giroldi, Stella Giroldi y Alejo Sarna. Desmembrado lo que nació como Alternativa Federal, ese espacio anotó en la grilla electoral a "Consenso Federal 2030", que impulsa a Roberto Lavagna y al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey para competir por la presidencia. Lo integran el Partido Socialista de Miguel Lichfitz, el GEN de Margarita Stolbizer, Unión Celeste y Blanco (Fernando Rozas), Libres del Sur (Humberto Tunini) y sumó a último momento al partido "Tercera Posición", de Graciela Camaño. A nivel local, el vecino Pancho Zucconi se referenció en los últimos días con el exministro de Economía. Hay que esperar además el alineamiento que realice Juan Ghione: si desembarcará en el Frente de Todos con Massa o preferirá Consenso Federal 2030 como lo hizo Graciela Camaño. También participarán de las PASO la alianza "Despertar", integrada por la UCEDE, el Partido Libertario y UNIR, y que tendrá al economista José Luis Espert como precandidato a presidente. En Campana, un grupo de vecinos organizó el partido a nivel local, aunque prefirieron no hacer trascender sus nombres por el momento. Otro de los espacios que reunió los requisitos para inscribirse es el "Frente Nos", compuesto por el partido Conservador Popular, Acción Chaqueña, la Fuerza Republicana y Nueva Unidad Ciudadana, con la precandidatura presidencial de Juan José Gómez Centurión. Aún no se sabe si tendrán representación en nuestra ciudad. Los sectores de izquierda no pudieron conformar un gran frente e inscribieron dos alianzas. Por un lado, el espacio de mayor convocatoria inscribió el "Frente de Izquierda-Unidad", con Nicolás del Caño y Romina del Plá como binomio e integrado por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Hace pocos días, Guillermo Bentancourt, en contacto con LAD, aseguró que está dispuesto a competir de nuevo por la intendencia, pero reconoció que hay una importante camada de jóvenes que vienen pidiendo pista y con los que se consensuará el candidato a jefe comunal. En tanto, el "Nuevo MAS", confirmó su participación en los comicios con la fórmula presidencial Manuela Castañeira y Eduardo Mulhall, destacándose que es el único espacio que competirá en octubre con una candidata para la Presidencia. No hay fuerzas de izquierda en Campana que se hayan referenciado con Castañeira. Sobre el cierre de la establecida también fue anotado el "Frente Patriota", del dirigente que impulsa políticas ultraderechistas Alejandro Biondini. Por su parte, la única fuerza vecinalista que ya anunció irá por la intendencia es Más Campana, espacio comandado por Axel Cantlon. Lo que todavía falta por ver es si la boleta corta del vecinalismo dellepianista se alineará con algún frente nacional, o apostará al corte de los campanenses. La próxima fecha importante en el cronograma electoral es el lunes 17 de junio, cuando la Justicia Electoral se expida sobre impugnaciones a las alianzas y asigne los colores que utilizarán cada una de las fuerzas en las boletas.



