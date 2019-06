Alejandra Dip





El Humano es el camino espiritual al que pocos acceden. Son los desafíos que tenemos que sortear para poder pasar de nivel. Es poder elegir libremente y sabiendo que no hay nada que nos condicione. Kin 232 Humano 11, auto guía. El tono 11 es una energía que vibra para liberar todo aquello que no nos sirve. Es desapegar, liberar el karma, equilibrar, desbloquear. Sacar las estructuras o patrones que nos ponen permanentemente negativos y nos paralizan. Hoy es un día para liberarnos y desintegrar todo aquello que pesa y esa carga extra en la mochila de la vida. Cambio, nuevos ciclos, desapegar de todo lo vivido, lo que fue, lo que no volverá a ser. Hoy hay predisposición para salir airosos de procesos pesados porque esta energía nos dota de la fuerza suficiente para dar el gran cambio, por más que el suelo este lleno de escollos. Hoy podremos descansar sin pensamientos dolorosos, ni culposos porque si estamos positivos y en eje, saldremos purificados del día Humano 11. Ojo con dar vueltas y vueltas y encerrarse en círculo de baba, en el círculo nefasto, en un camino sin salida. si ves que estas vueltero, hace algo que te vuelva al eje, date una ducha, salí a correr, pone buena música, hace catarsis. Día para hacer un corte abrupto en las tareas que desarrollamos. Momento justo para dejar fluir y dejar ir también todas las cosas o personas que nos detienen en el camino evolutivo. Dejar el sacrificio de lado es parte de lo que nos pide el día Humano, podemos llegar a lograr grandes cosas, llegar a lo que queremos sin necesidad de autocastigarnos tanto, sin que el sacrificio sea extremo. Día donde vamos a tener voluntad y fuerza extra para poder levantarnos de los fracasos, día de limpieza y purificación mental. Disolver rencores, odios y enojos. Buen día para el comercio, el intercambio para activar, proyectar y plasmar. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Humano 11 - Energía del Viernes 14/06/2019 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip

