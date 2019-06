La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Una campanense en su paso por "El gran premio de la cocina"







Se trata de Alicia "Chuly" Simon quien actualmente vive en la localidad de Banfield. "Si bien ahí es una cocina muy linda, tenés todo lo que queres, yo entro a mi cocina y está llena de amor y olor a hogar", asegura a La Auténtica Defensa. La creatividad, la habilidad y la precisión son los grandes protagonistas del programa "El gran premio de la cocina" que se emite todas las tardes por Canal Trece. En su tercera temporada al aire tuvo como novedad: una campanense entre sus participantes. Se trata de Alicia "Chuly" Simon (54). "El programa lo vi siempre, nunca llegaba con los tiempos para anotarme hasta que en esta oportunidad mis hijos me insistieron, realicé un video y de caradura me mandé; más que orgullosa de haberlo disfrutado y vivido", rememora entre risas. De 5000 aspirantes, quedó seleccionada dentro de 470. Luego hubo otra selección de 48 participantes donde se hicieron varios castings de cocina o de ir ya con una comida preparada. "Quedé entre los 16 para la competencia, haber entrado fue un logro", agrega. Si bien su participación fue corta, ya que fue la primera eliminada, resalta "fue una experiencia maravillosa y se juega en un ambiente muy lindo". La semana pasada participó del cuadrangular con su compañero Damián; "hay mucho compañerismo, me encanta esta etapa, participas más relajada". La vecina campanense cuenta "viene de cuna cocinar en mi casa. Mi viejo siempre trabajó en el ambiente de la cocina en el Palacio Hotel y El Boliche de Rubén". Además agrega "Yo fui por mi pasión por la cocina. E l mundo de la cocina es maravilloso, me encanta recibir gente en mi casa, yo soy la que le cocino a mis amigas". Alicia actualmente vive en Banfield, se casó en la década del 90 y se mudó allí pero dice "no me olvido de dónde soy". "Allá están mi hermana, mis primos, amigos, padrinos de mis hijos. Tengo toda mi vida en Campana y los conservo". Su plato preferido son los asados de los domingos "y más cuando me dan el gusto de hacerlo. Compartir domingos en familia es lo más lindo". "Este programa me deja mucha alegría, mucha satisfacción personal, feliz de conocer a esos compañeros. Si bien ahí es una cocina muy linda, tenes todo lo que queres, yo entro a mi cocina y mi cocina está llena de amor y olor a hogar. La cocina de Alicia tiene mucho amor, eso lo que más tiene", cierra. PROGRAMA TELEVISIVO El programa está conducido por Carina Zampini y Juan Marconi; el jurado está compuesto por Christian Petersen y Felicitas Pizarro; además de un invitado especial cada programa. El ganador de cada temporada se llevará un premio de $300 000 pesos argentinos. Todas las tardes, 16 cocineros amateurs se enfrentan a distintas pruebas en las que tendrán que demostrar no solo su capacidad de inventiva y el dominio de la técnica sino también la concentración, la seguridad y la serenidad para afrontar cada desafío que se les proponga. Además, deberán deslumbrar a un experto e implacable jurado. En una primera instancia se medirán en equipos, para luego, de un equipo haber ganado 5 semanas podrá pasar a la etapa individual más dos participantes del equipo perdedor, en esta nueva etapa cocinarán individualmente para que al fin de la semana no quedar al final de la tabla y por lo cual quedar eliminado. Cuando quedan 4 participantes, estos pasarán a una nueva etapa llamada "Cuadrangular", en el cual por 6 días los participantes se enfrentarán en duelos para realizar 2 platos en un día, a partir de esta etapa los participantes comienzan a tener ayudantes que son sus ex compañeros; en cada duelo el jurado le dará un "tenedor dorado" a quien le haya parecido que ha cocinado mejor. En esta etapa el voto secreto lo tiene 3 días un jurado permanente y los otros 3 días el otro jurado permanente. Los 2 que hayan conseguido más "tenedores dorados" en los 6 días pasarán a la gran final que durará 4 días utilizando el mismo formato que la etapa anterior aunque en vez de tener que hacer 2 platos realizarán 3.











