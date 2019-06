La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Agenda del fin de semana:

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de Junio







GPS: Almacén Cultural (9 de Julio y Alsina, Zárate). Arte y Otra Cosa (Castelli 532). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). El Bondi (El Dorado 1518, Escobar). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Llave (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Bisellia Teatro Bar: Stand up a las 21 con Joe Fernández. A las 23:30 se presenta Juan Rosasco en banda y después de medianoche estará el ciclo "Virtudes" con artistas locales. Mauri´s Bar: Habrá noche de mic abierto para todas les artistas de la zona. Pachamama: La banda punk "Las Otras" presenta su nuevo disco. Estarán como bandas invitadas "Akasha", "Más de lo mismo" y "The Rudos". La entrada estará $100 o $150 llevándote el EP. Teatro La Rosa: A las 21 se presenta el unipersonal "Severino, la otra historia", protagonizada por Leonel Vallejo. Entrada con descuento para estudiantes, maestres y jubilades. SÁBADO Arte y Otra Cosa: Desde las 21:30 habrá teatro con el monólogo de "El Perro", con Andrés Chanes. También estará el monólogo de Jorge Caramés, "Las llaves de la vida". Bisellia: A las 21 habrá noche ochentosa con "Superclassic". Después de medianoche estará "La Watusi" y "Rub Dub de Acá". La entrada estará $50. El Bondi: Habrá fiesta colombiana toda la noche. La entrada estará $100. Imagen: Estará el tributo a "The Police", "Synchronicity". Mauri´s Bar: Se presentan "Irreverentes" y "CloudBurst" (punk). Pachamama: A las 20 se presentarán "Lucía y los gualichos negros", "Secuelas" "Luto" y "Fantasmagoria". SuperFreak: Llega nuevamente "Las Manos de Filippi" teloneados por la banda campanense de reggae "Kingo". La fecha comienza a la medianoche. Wakisiri: Habrá micrófono abierto. La entrada es libre y gratuita. 17 Unidos: Se presenta "La Sonora Master". DOMINGO Almacén Cultural: Desde las 19:30 se presentan "Los Cayos" y "Rub Dub de Acá". Entrada libre y gratuita. Bisellia: A las 21 se presenta "Warmipura". Aldo Cordero estará como invitado y la entrada costará $150. La Última Puerta: Habrá juegos para chicos y grandes toda la tarde. Mauri´s Bar: Noche de mic abierto.

Este sábado llega a “Pachamama" la experimentada banda “Fantasmagoría".



Agenda del fin de semana:

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: