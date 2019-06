La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Fútbol 5 Femenino:

Torneo Pink; La Selección y Plan B sigue con puntaje ideal y quedaron como líderes







Por la cuarta fecha ganaron ampliamente sus respectivos compromisos y son punteras de las zonas Rosa y Fucsia, respectivamente. La segunda edición del Torneo Pink de Fútbol 5 Femenino muestra a dos equipos que siguen por la senda ganadora: tras la cuarta fecha, La Selección y Plan B se mantienen con puntaje perfecto y lideran las zonas Rosa y Fucsia en que está dividido el certamen que se disputa en el predio "El Mundialista Fútbol 5" En la jornada desarrollada el pasado sábado, ambos conjuntos ganaron con amplitud (La Selección marcó 19 goles, mientras que Plan B anotó 10) y mantuvieron los dos puntos de diferencia sobre sus perseguidores: Real Bañil e Hierros Campana, respectivamente. Los resultados, goleadoras y posiciones que dejó la cuarta fecha fueron los siguientes: ZONA ROSA -Mala Mía 4 – Las Anónimas 2. Goles: Estefanía Merlino (3) y Martina Villani (MM); Carolina Gonzáles y Rocío Rodríguez (LA). -Real Bañil 4 – Cheetahs 1. Goles: Paloma Slavin (2) y Evelyn Orosco (2) (RB); Camila Rizzo (CHE). -La Selección 19 – Armate Uno 0. Goles: Romina Escobar (12), Camila Calvo (4), Silvana Silva, Génesis Silva y Anahí Lescano (LS). ZONA FUCSIA -Hierros Campana 4 – Drink Team 1. Goles: Gimena Sauco (3) y Yésica Suppa (HC); Mariana Acosta (DT). -El Rejunte 3 – Rústicas 2. Goles: Carolina Pasquet (2) y Melani Ramos (REJ); Ayelen Ávalos y Florencia Rodríguez (RUS). -Yacansa 4 – Chimuelas 2. Goles: Julieta Bianchi (2), Julieta Palacios y Aylén Herrera (YAC); María Victoria Zarantonello y Telma Peral (CHI). Partido Interzonal: Plan B 10 – Desertoras 4. Goles: Adriana Preiser (4), Rocío Palau (4) y Melanie Correa (2) (PB) Tatiana Medina (2), Natalia Cavana y Florencia Suárez (DES). POSICIONES -Zona Rosa: 1) La Selección, 12 puntos; 2) Real Bañil, 10 puntos; 3) Las Anónimas, 9 puntos; 4) Cheetahs, 6 puntos; 5) Mala Mía y Desertoras, 3 puntos; 7) Armate Uno, sin puntos. -Zona Fucsia: 1) Plan B, 12 puntos; 2) Hierros Campana, 10 puntos; 3) Yacansa, 9 puntos; 4) El Rejunte, 5 puntos; 5) Chimuelas, 3 puntos; 6) Drink Team y Rústicas, sin puntos. PRÓXIMA FECHA La quinta jornada del campeonato se disputará este sábado con la siguiente programación: -Zona Rosa: Las Anónimas vs Cheetahs (13.15), Real Bañil vs La Selección (14.30), Mala Mía vs Desertoras (15.45). -Zona Fucsia: Hierros Campanas vs Plan B (12.30), Drink Team vs Rústicas (13.45) y El Rejunte vs Chimuelas (15.00). -Partido Interzonal: Yacansa vs Armate Uno. GOLEADORAS La máxima artillera del campeonato es Romina Escobar (La Selección), que con los 12 tantos que marcó en esta fecha llegó a 27 en total. Después se ubican: 2) Adriana Preiser (Plan B), Gimena Sauco (Hierros Campana) y Julieta Palacios (Yacansa FC), 11 goles; 5) Evelyn Orozco (Real Bañil), 10 goles; 6) Rocío Palau (Plan B), 9 goles; 7) Melanie Correa (Plan B), 8 goles.

MALA MÍA LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA AL VENCER 4-2 A LAS ANÓNIMAS CON UN TRIPLETE DE ESTEFANÍA MERLINO.





CAROLINA PASQUET MARCÓ DOS GOLES PARA EL TRIUNFO DE “EL REJUNTE", QUE VENCIÓ 3-2 A RÚSTICAS Y SUMÓ POR PRIMERA VEZ DE A TRES.



