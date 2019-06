La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Breves: Fútbol







COMIENZA LA COPA Esta noche se pondrá en marcha la Copa América "Brasil 2019". Será en el estadio Morumbí de San Pablo, a partir de las 21.30 horas, cuando el local enfrente a Bolivia en el partido inaugural del certamen, correspondiente a la primera fecha del Grupo A que también integran Venezuela y Perú (jugarán mañana, en la antesala del debut de la Selección Argentina). A pesar de la baja de Neymar por lesión, Brasil es uno de los grandes favoritos del certamen. Ayer, su entrenador Tite confirmó que Arthur (volante del Barcelona) se perderá el debut por molestias físicas y que Roberto Firmino será su delantero titular. El encuentro del Scratch ante Bolivia será arbitrado por el argentino Néstor Pitana. PAREDES SERÍA TITULAR Aunque Lionel Scaloni no confirmó la alineación titular para el debut frente a Colombia (mañana sábado a las 19.00), Leandro Paredes estaría desde el arranque, postergando a Roberto Pereyra al banco de suplentes. Entonces, el once de la Selección Argentina sería: Franco Armano; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero. JUEGAN LAS CHICAS Esta tarde, la Selección Argentina Femenina disputará su segundo partido en el Mundial "Francia 2019". Será frente a Inglaterra, desde las 16.00 horas, en Le Havre. En su debut, las albicelestes igualaron 0-0 con Japón, mientras que Inglaterra venció 2-1 a Escocia en la primera fecha y de esa manera es, por ahora, el único líder del Grupo D. En tanto, Japón jugará frente a Escocia desde las 10.00. Ayer, China venció 1-0 a Sudáfrica y completó la segunda fecha del Grupo B, que quedó liderado por Alemania con 6 puntos y que tiene a las asiáticas y España compartiendo el segundo lugar con 3 unidades. Mientras que en el inicio de la segunda fecha del Grupo C, Australia le ganó 3-2 a Brasil y quedó con 3 puntos, al igual que las brasileñas e Italia, que hoy juega frente a Jamaica desde las 13.00. MAC ALLISTER, A BOCA Alexis Mac Allister tiene todo arreglado para ser el primer refuerzo de Boca. El mediocampista será cedido a préstamo por un año por el Brighton, de Inglaterra, que en enero lo había adquirido a cambio de una suma cercana a los 9 millones de dólares. Los otros equipos interesados en el ex Argentinos Juniors eran Independiente, Racing y San Lorenzo. Incluso, el Spartak Moscú también habría solicitado condiciones por uno de los futbolistas más requeridos de este mercado de pases argentino. VOLEY: VS EE.UU. La Selección Argentina de Vóley inicia hoy, en Francia, su tercer weekend de la Liga de la Naciones. Desde las 12.00 enfrentará a Estados Unidos para tratar de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas (su registro hasta el momento es de dos victorias y cuatro caídas). Mañana enfrentará a Francia a partir de las 15.00; y el domingo jugará versus Alemania desde las 9.00. JAGUARES CONFIRMADOS El head coach Gonzalo Quesada confirmó la alineación de Jaguares para recibir mañana sábado desde las 19.10 a Sunwolves de Japón por la última fecha de la fase regular del Super Rugby 2019. El XV de la franquicia argentina será: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Enrique Pieretto; Guido Petti, Lucas Paulos; Tomás Lezana, Juan Manuel Leguizamón, Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra, Domingo Miotti; Santiago Carreras, Santiago González Iglesias, Matías Orlando, Sebastián Cancelliere; y Joaquín Tuculet.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: