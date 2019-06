La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Voley:

Ciudad no pudo ante Boca, pero todavía sigue con chances de llegar a los playoffs











Cayó 3-1 como visitante. Ahora necesita vencer el sábado a Estudiantes de La Plata y esperar otros resultados para clasificarse a la lucha por el título y, así, asegurar la permanencia en la División de Honor. Por la 11ª fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley, Ciudad de Campana perdió 3-1 como visitante frente a Boca Juniors en un partido disputado el miércoles por la noche. Fue la anteúltima presentación del CCC en esta fase regular del certamen y a pesar de haberle jugado de igual a igual a uno de los grandes candidatos al título, el Tricolor se quedó con las manos vacías. El objetivo de los dirigidos por Hernán Carneri era rescatar, al menos, un punto de su visita al Xeneize, para así quedar mejor parados para la definición por el octavo puesto (lugar que ofrece la clasificación a los playoffs por el título y, a su vez, que garantiza la permanencia). Ahora, con la derrota, los Tricolores no sólo deberán ganarle 3-0 o 3-1 el sábado a Estudiantes de La Plata como local, sino también esperar otros tres resultados: -que UNLaM no sume puntos en su visita a Municipalidad de Lomas de Zamora; -que San Lorenzo no le gane a River Plate en Núñez; -y que Estudiantes (LP) no supere a UAI en la última fecha. De esta manera, ninguno de estos equipos superaría la barrera de los 16 puntos y en el empate ante cada uno de ellos, Ciudad de Campana tendría ventaja porque ha vencido ya a UNLaM y San Lorenzo y porque para poder aspirar a esa situación debería ganarle a Estudiantes. El miércoles ante Boca Juniors (que presentó a dos ex Tricolores como Gabriel Arroyo y Guillermo García), el CCC cayó 25-19, 25-22, 22-25 y 25-19 en un partido caliente por los fallos arbitrales (fue expulsado el capitán Xeneize, Maximiliano Chirivino). Además, por esta misma 11ª fecha también jugaron: San Lorenzo 2-3 UAI (25-21, 21-25, 25-15, 16-25 y 11-15), Estudiantes de La Plata 3-1 UNTREF (21-25, 25-17, 25-23 y 25-20), Ciudad de Buenos Aires 3-0 Club Italiano (25-14, 25-18 y 25-15), Ferro Carril Oeste 1-3 Municipalidad de Lomas de Zamora (25-15, 13-25, 21-25 y 20-25) y Vélez Sarsfield 3-0 Tortuguitas (25.15, 25-19 y 25-15). Anteriormente habían adelantado UNLAM 3-2 River Plate (15-25, 21-25, 25-21, 25-21 y 15-12). Por la 12ª fecha, este sábado jugarán: Ciudad de Campana vs Estudiantes de La Plata (21.00 horas), Ciudad de Buenos Aires vs Vélez Sarsfield, Municipalidad de Lomas de Zamora vs UNLaM, River Plate vs San Lorenzo y Tortuguitas vs Ferro Carril Oeste. En tanto, UAI vs Boca Juniors lo harán el lunes 17; mientras que Club Italiano ya venció 3-0 a UNTREF en un juego adelantado de esta jornada. ZONA PERMANENCIA En caso de no llegar a los playoffs, Ciudad de Campana quedará entre los seis equipos que jugarán todos contra todos por la permanencia en la División de Honor. De esos seis conjuntos, cuatro descenderán a la Primera División. A este mini-campeonato, cada equipo arrastrará el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular.



MAURICIO VILLER BUSCA EL ATAQUE ANTE GUILLERMO GARCÍA, EX COMPAÑERO SUYO EN EL CCC. CARNERI: "FUE UN PARTIDAZO, MUY PELEADO" El entrenador del CCC se refirió a la derrota ante Boca y al presente del equipo. Luego de tres encuentros en cinco días, el entrenador Hernán Carneri hizo un balance de esta seguidilla del Club Ciudad de Campana en la División de Honor: "Los partidos que teníamos que ganar los ganamos. Contra San Lorenzo hicimos un gran juego como local y contra UNTREF nos costó, pero lo sacamos adelante", comenzó señalando en diálogo con FM Radio City. Y en cuanto a la derrota ante Boca Juniors, líder del campeonato, explicó: "Fue un partidazo, muy peleado. Lamentablemente no llegamos a rescatar un punto, que era nuestro objetivo de mínima para quedar mejor posicionados para la definición por la clasificación a los playoffs. Ahora estamos obligados a ganar y a esperar resultados de otros partidos para ver si tenemos la suerte de entrar". Después de un arranque muy irregular, Carneri se refirió a esta parte final del máximo certamen de la FMV: "Esta última semana se dio vuelta el torneo. Sabíamos que iba a haber un quiebre, por cómo había quedado el fixture. En la primera parte nos tocaron muchos de los equipos que están arriba y ahora tuvimos algunos partidos más accesibles. Empezamos a encontrar un equilibrio y los jugadores están más nivelados físicamente. Tácticamente y en rotación estamos muy bien. Había que esperar al equipo. Y creo que está apareciendo y encontrando un buen nivel en este momento decisivo del campeonato".

HERNÁN CARNERI, ENTRENADOR DEL CCC.



Voley:

Ciudad no pudo ante Boca, pero todavía sigue con chances de llegar a los playoffs

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: