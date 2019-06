La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Sé un héroe ¡Dona Sangre!







Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre con la finalidad de concientizar a las personas sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre en el país, Seguros Mapfre sumándose a esta campaña nos muestra la siguiente información. Solo 112,5 millones de unidades de sangre se extraen en el mundo anualmente. La tasa de donación de sangre por cada mil personas en países de ingresos bajos es de 4.4% y en países en ingresos altos es de 32.6%. En la actualidad, se necesita una gran cantidad de donaciones regulares de sangre, puesto que en 71 países más del 50% de donaciones de sangre son por familiares, amigos o donantes remunerados. Como se sabe estas donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud en mujeres con complicaciones obstétricas, niños que presenten un cuadro de anemia grave, personas con traumatismos graves o pacientes de intervenciones quirúrgicas y pacientes que requieren transfusiones periódicas por cáncer, operaciones u otros. Datos curiosos: - Al año los hombres pueden donar sangre 4 veces al año y las mujeres solo pueden donar 3 veces. - El tipo O- es el tipo de sangre más escaso en la población, por eso el tipo de sangre más buscado. - El plasma es la parte líquida de la sangre y se puede donar mínimo cada 15 días. - Al momento de donar sangre son sometidas a pruebas de detección de VIH, Hepatitis B y C y Sífilis. - La sangre donada solo dura un periodo de tiempo como por ejemplo las plaquetas, duran solo 5 días, el plasma, congelado puede durar como máximo 3 años y los glóbulos rojos, caducan en la 6ta semana. Rompamos el mito: - Donar sangre engorda: Falso. Con comida saludable puedes reponer la sangre donada. - Personas con Hipotensión y Diabetes no pueden donar: Falso. Pueden donar si están debidamente controlados. - Las personas tatuadas o con perforaciones no pueden donar: Falso. Sí pueden, pero transcurrido un año. - Puedo quedar anémico: Falso. La médula ósea se repone en 52 días. - Debo donar en ayunas. Falso. Se sugiere no consumir alimentos grasosos 2 horas antes de la donación. Hoy en día existe distintas organizaciones que se encuentran incentivando la donación de sangre algunas de ellas son: Club RH-, Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangres y La Sangre nos conecta a todos. Recuerda que donar sangre es la acción más generosa de vital importancia, ¿estás preparado para convertirte en un súper héroe y salvar el mundo? Fuente: www.mapfre.com.pe



