La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jun/2019 Notiserenare:

Métodos anticonceptivos y anticoncepción; mitos y verdades (continuación)

Por Dra. Debora Cozzarin











MITO: LAS DUCHAS VAGINALES DESPUÉS DEL COITO PREVIENEN EL EMBARAZO Falso. En ningún caso las duchas vaginales son recomendables ya que pueden provocar un desequilibrio en la flora vaginal que dé lugar a infecciones. Mucho menos debe hacerse como método de prevención para el embarazo, puesto que no es un método anticonceptivo y por supuesto, no previene de contraer enfermedades de transmisión sexual. MITO: SI ESTOY MENSTRUANDO NO PUEDO QUEDAR EMBARAZADA Falso. Habitualmente, el ciclo de la mujer dura 28 días, pero las hay que tienen ciclos más cortos. Y estas mujeres podrían ovular antes de haber terminado la menstruación. Ejemplo: en una mujer que el ciclo dure alrededor de 21 días, y teniendo en cuenta que el espermatozoide puede durar 2, 3 y hasta 5 días vivo dentro de la mujer, si ésta tiene relaciones hacia el final del periodo menstrual puede quedar embarazada con su ovulación temprana. MITO: NO USO PRESERVATIVO PORQUE PUEDE ESTAR PINCHADO O ROMPERSE Falso. Hay muchas historias sobre preservativos rotos o pinchados, pero lo cierto es que tanto los fabricantes como las entidades encargadas del control y supervisión de estos productos los someten a distintos controles de calidad. Recordar que, a diferencia de los otros métodos anticonceptivos, el preservativo es el único que también evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual. La causa más frecuente de la ruptura de un preservativo son los errores en colocación. Además, debes tener en cuenta su fecha de vencimiento, las condiciones en que estuvo guardado y no usarlos con sustancias lubrificantes que pueden deteriorarlos. MITO: NO ES POSIBLE QUEDARME EMBARAZADA EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL Falso. Lamentablemente, esta creencia es la culpable de muchos embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes. Una vez que se haya producido la ovulación en la mujer, ésta puede quedar embarazada. MITO: MI PAREJA PUEDE SENTIR EL DIU EN EL ACTO SEXUAL Falso. En condiciones normales, es decir, en las que el dispositivo está correctamente instalado, tu pareja no debe sentirlo; muy rara vez el DIU es parcialmente expulsado del útero, por lo cual las probabilidades de sentirse durante el acto sexual son muy bajas. MITO: NECESITO HACER UN "DESCANSO" DESPUÉS DE TOMAR ACO POR UN TIEMPO PROLONGADO Falso. No hay absolutamente ninguna razón para descansar de la píldora o cualquier otro método si la mujer la tolera bien. La única razón para tomar un descanso de tu método anticonceptivo es que quieras embarazarte. Si no es el caso, puedes seguir usando el método que elijas, tanto tiempo como quieras. MITO: TENER RELACIONES SEXUALES DE PIE PREVIENE EL EMBARAZO Falso. Ninguna (repito, ninguna) posición sexual evitará un embarazo. Si no utilizas un método anticonceptivo como pastillas, DIU o preservativo, etc. no evitarás el embarazo. No existen posturas que dificulten o favorezcan la concepción. Para que ocurra la fecundación, los espermatozoides tienen que alcanzar las trompas de Falopio, un viaje que se completa sea cual sea la posición usada en el coito. Educándonos todos no sólo prevenimos un embarazo no deseado, sino que también nos cuidamos del contagio de enfermedades de transmisión sexual, empoderando así el disfrute de nuestra sexualidad. Aprendamos a disfrutar y vivir al máximo nuestra vida íntima. Debora Cozzarin, Ginecóloga y Obstetra de Notiserenare NOTISerenare: Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

