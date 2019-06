Investigan a la DDI de Campana por coerción

La fiscal Mabel Amoretti de la UFI1 de Delitos Complejos, junto con Asuntos Internos de la policía, allanaron ayer a última hora de la tarde la sede de 25 de Mayo y Colón. Es por el caso en que acusan a la fiscal Brizuela por liberar a dos aprehendidos en apenas 4 horas. Varios medios nacionales e incluso locales se hicieron eco días atrás de la supuesta mala actuación de la Fiscal Ana Laura Brizuela de la UFI y J 2 de Campana, quien supuestamente había dejado en libertad de manera sospechosa a una pareja de vecinos de Campana quienes se les había encontrado dos vehículos con la numeración de chasis adulterada, chalecos anti bala y una pistola 9 mm con balas en su cargador. Lo llamativo del caso, es que los medios habrían sido sorprendidos en su buena fe, dado que la información reproducida incluía imágenes con un banner de la DDI local, las fotos de los autos, y de los dos detenidos, y otros elementos incautados. Sin embargo, nuestro medio se abstuvo de reproducir la historia a la espera de confirmar que los detenidos son titulares de una empresa de seguridad privada, y tanto los chalecos como la pistola son herramientas de trabajo y debidamente autorizadas. "No sólo desconocieron mi autoridad, sino que además enviaron a los medios la información de forma maliciosa y mal intencionada. Es cierto, yo liberé a dos personas a quienes se le encontraron dos autos con pedido de secuestro, dos chalecos y el arma. Pero no correspondía detenerlos", aseguró la Fiscal Ana Laura Brizuela a La Auténtica Defensa. "Ambos vecinos no tienen antecedentes, y para poder aprehenderlos preventivamente, necesito que cometan un delito cuya pena sea mayor a los 6 años. Y si había una irregularidad, sería el encubrimiento de los autos, cuya pena máxima es de 3 años. Ambos, vecinos de Campana, fueron indagados, y cuento con indicios de que fueron adquiridos de buena fe. En paralelo, tanto el arma como los chalecos antibala, tienen que ver con que son propietarios de una empresa de seguridad privada", agregó la fiscal. Lo que podría considerarse "prima facie" como una diferencia de criterios entre los efectivos de la DDI y la Fiscal Brizuela, podría transformarse en un caso de coerción policial e incluso, intento de desviar la investigación. "Los horarios de aprehensión que constan en el expediente no coinciden, y hubo un lapso de tres horas hasta que tomo intervención en el que no sólo retuvieron ilegalmente a estos dos vecinos, sino que ellos me manifiestan que durante ese lapso recibieron presiones de los policías para dejar la causa sin efecto. Además, no sólo difunden la historia y las fotos en los medios de comunicación, sino que solicité que se adjunten las fotos de los autos al expediente y no lo hicieron, entre otras llamativas irregularidades", agregó Brizuela. La titular de la UFI y J2, también informó que por el supuesto caso de coerción y obstrucción de la justicia, se inició un nuevo expediente en la UFI y J 1, de Delitos Complejos a cargo de la Dra. Mabel Amoretti quien, junto con Asuntos Internos de la policía, allanó la sede local de la DDI ayer a última hora de la tarde.

Una de las fotos que se difundió, sin proteger la identidad de los aprehendidos.





Se envió a los medios la foto de los autos, pero no se adjuntó al expediente.



Investigan a la DDI de Campana por coerción

