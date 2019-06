Esta tarde enfrentarán al Club Manuel Belgrano "B" en Maschwitz. Y el lunes recibirán a Santa Bárbara "E". Las Celestes ganaron sus últimos siete partidos y son líderes de la Zona 7 de la Primera E.

Este será un fin de semana largo de mucha actividad y acción para el equipo femenino de hockey de primera división del Campana Boat Club, que enfrentará una doble fecha en el marco de la gran campaña que está realizando: con siete victorias consecutivas después de la derrota en el debut, las Celestes suman 21 puntos y son líderes de la Zona 7 de la Primera del Torneo Metropolitano.

Hoy sábado, por la 10ª fecha, viajarán a Ingeniero Maschwitz para enfrentar al Club Manuel Belgrano "B", equipo que actualmente se ubica en la 9ª posición de la tabla, con apenas 6 puntos, producto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Y el lunes, recibirán en su cancha "Héctor Tallón" a Santa Bárbara "E" en la reprogramación de la 7ª fecha (pautada originalmente para el 25 de mayo, pero suspendida por paro de transportes). Las de Manuel Gonnet suman 14 puntos y están en la 6ª ubicación.

FECHA 10: Club Manuel Belgrano vs. Campana Boat Club, C.A.S.A. de Padua vs. Huracán, Vicentinos "B" vs. Luján Rugby Club "B", Belgrano Day School vs. Comunicaciones, Hurling "C" vs. Santa Bárbara "E", Quilmes "E" vs. Los Pinos.

FECHA 7: Campana Boat Club vs. Santa Bárbara "E", Comunicaciones vs. Los Pinos, Luján Rugby Club "B" vs. Quilmes "E", Huracán vs. Hurling "C", Club Manuel Belgrano vs. Belgrano Day School