En ruta 6 hubo dos accidentes relacionados entre sí

Edición del sábado, 15/jun/2019







Primero chocaron un auto y una moto y, minutos más tarde y a consecuencia de este accidente, lo hicieron un Corsa y un Corolla. Dos accidentes se registraron, uno como consecuencia de otro, en la Ruta 6 mano a la rotonda de avenida Mitre. El primer accidente sucedió cuando una moto Gilera 150 intentó sobrepasar a un Fiat Palio, pero terminó chocando con su guardabarro trasero izquierdo. Esto ocasionó que el motociclista perdiera el control y cayera al suelo: mientras tanto, el rodado fue pasado por arriba por un camión que se dio a la fuga. El herido debió ser trasladado al Hospital Municipal San José por personal del SAME. Minutos más tarde y como consecuencia de este choque, dos autos -un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla- chocaron y dejaron como saldo dos heridos. Personal del SAME trasladó a las víctimas hasta el nosocomio local: una había registrado un fuerte golpe en la cabeza. Del operativo de emergencia también participaron efectivos del Comando Patrulla de la Policía Bonaerense.

UNA VEZ EN EL PAVIMENTO, LA GILERA FUE APLASTADA

POR UN CAMIÓN QUE SE DIO A LA FUGA.





EL FIAT PALIO, PROTAGONISTA DE LA PRIMERA PARTE DEL INCIDENTE.





EL TOYOTA COROLLA QUE CHOCÓ CON EL CHEVROLET CORSA





DOS PERSONAS RESULTADOS HERIDAS POR EL CHOQUE ENTRE EL CHEVROLET Y EL TOYOTA.

#Dato [ ] Choque antes del puente Retome, Ruta 6 sentido a #Campana. Un Corsa y un Corolla, con dos heridos trasladados al hospital por SAME 2 uno con golpe en la cabeza, (esto sucedió como consecuencia del choque anterior de moto y Palio) CP zona 2 of. Aguirre y Of Aullero pic.twitter.com/Qx9QWs2rYb — Daniel Trila (@dantrila) 14 de junio de 2019

