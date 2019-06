Recibe desde las 21.00 a Estudiantes de La Plata, obligado a ganar 3-0 o 3-1 para mantenerse con chances de clasificar a los playoffs. Esta noche, Ciudad de Campana disputará su último partido de la fase regular del campeonato 2019 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. Será desde las 21.00, cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el gimnasio de Chiclana 209 en el marco de la 12ª fecha. El Tricolor, que en la última semana sumó victorias ante San Lorenzo y UNTREF y una derrota frente a Boca Juniors, está obligado a ganar 3-0 o 3-1 para mantenerse con posibilidad de clasificarse a los playoffs por el título y, así, asegurar la permanencia. Igualmente, no le alcanzará solamente con lograr los tres puntos. También necesitará de otros tres resultados: -que UNLaM no sume puntos en su visita a Municipalidad de Lomas de Zamora; -que San Lorenzo no le gane a River Plate en Núñez; -y que Estudiantes (LP) no supere a UAI en la última fecha, a jugarse el próximo miércoles. De esta manera, ninguno de estos equipos superaría la barrera de los 16 puntos y en el empate ante cada uno de ellos, Ciudad de Campana tendría ventaja porque ha vencido ya a UNLaM y San Lorenzo y porque para poder aspirar a esa situación debería ganarle a Estudiantes. Por la 12ª fecha, este sábado también jugarán: Ciudad de Buenos Aires vs Vélez Sarsfield, Municipalidad de Lomas de Zamora vs UNLaM, River Plate vs San Lorenzo y Tortuguitas vs Ferro Carril Oeste. En tanto, UAI vs Boca Juniors lo harán el lunes 17; mientras que Club Italiano ya venció 3-0 a UNTREF en un juego adelantado de esta jornada.



CIUDAD QUIERE LLEGAR A PLAYOFFS Y EVITAR LA ZONA PERMANENCIA.



Voley:

Ciudad cierra esta noche como local la fase regular de la División de Honor

