Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 15/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 15/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Desbaratan red internacional de pornografía infantil Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







JUECES DE LA CORTE Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, se sumaron a la postura del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y reclamaron que los políticos respeten "las decisiones judiciales aunque no las compartan", y rearmaron que "la independencia de los jueces es una política de Estado". Rosatti manifestó que "el legislador crea las leyes, el Ejecutivo las reglamenta y el juez las aplica. Pero todos los poderes tienen su límite en la Constitución Nacional", al hablar ante las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina realizada en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Rosatti se pronunció en ese sentido tras las declaraciones del precandidato a presidente de Frente de Todos, Alberto Fernández, quien el 20 de mayo dijo: "Vamos a tener que revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica". También el ex juez de la Corte Eugenio Zafaroni se había pronunciado por "hacer una revisión" de las causas de los detenidos por corrupción, entre ellos ex funcionarios del gobierno kirchnerista, a los que consideró "presos políticos". Rosatti, en su exposición, pidió: "Terminemos con las polémicas: el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución Nacional y, afortunadamente no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales".

Presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz ATACANTE DE BOLSONARO El hombre que apuñaló en septiembre al ahora presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue absuelto por un juez que concluyó que los trastornos mentales que padece el acusado lo hacen inimputable, dijeron ayer fuentes judiciales. Sin embargo, el magistrado Bruno Savino ordenó la reclusión provisional de Adelio Bispo de Oliveira hasta que los médicos determinen que ha dejado de ser peligroso, informó O Globo. Bispo de Oliveira fue detenido el 6 de septiembre de 2018, cuando atacó con un cuchillo al entonces candidato presidencial Bolsonaro, durante un acto político en la ciudad de Juiz de Fora. NUEVO PRO-CRE-AR El Gobierno abrió la inscripción para poder acceder a una nueva línea de créditos Procrear con el objetivo de dinamizar el mercado de la primera vivienda. La nueva línea ProCreAr Compra está destinada a familias de todo el territorio nacional, para que puedan acceder a la compra de su vivienda, nueva o usada, facilitando el acceso al crédito hipotecario. En esta edición, el programa se moverá bajo un esquema de ahorro + subsidio + crédito, donde el ahorro corresponde al aporte de los beneciarios, el crédito hipotecario es otorgado por alguno de los bancos participantes y el Estado Nacional acompaña a las familias con un subsidio no reembolsable de hasta 18.000 UVAs ($674.000 pesos). CONFIRMAN A STORNELLI La Cámara Federal porteña confirmó al fiscal Carlos Stornelli como investigador de la causa de los cuadernos al rechazar dos recusaciones planteadas en el marco de ese expediente. El juez del tribunal de apelaciones, Leopoldo Bruglia, confirmó los fallos dictados por el juez Claudio Bonadio en los cuales se rechazaba la posibilidad de apartar a Stornelli de la causa de los cuadernos. Las recusaciones habían sido formuladas por el detenido ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y por el abogado José Manuel Ubeira quien defiende al ex funcionario de ente binacional Yacyretá, Oscar Thomas, en la causa de los cuadernos.Tanto Baratta como Ubeira plantearon la recusación de Stornelli bajo el pretexto del que el fiscal está llamado a indagatoria en una causa que los tiene como presuntas víctimas y como querellantes: el caso D´Alessio que tramita en el juzgado federal de Dolores.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: