Olga García

El cierre de listas produce un clima extraordinario. Las elecciones implican dos proyectos de país profundamente distintos. Por un lado el neoliberalismo que implica falta de independencia económica y la destrucción del "populismo". Con ese objetivo vivimos la estrategia de manejo de la conducta social que aplica el gobierno actual, para esto trabajan como mercenarios algunos periodistas, el dinero les paga por lo que mienten y lo que tapan. Este manejo del periodismo implica esencialmente cubrir, ocultar el endeudamiento inexplicable por 200.000 dólares que no se sabe donde están, adonde fueron, como se invirtieron. No se han transformado en fábricas, caminos, educación, inclusión social y ese endeudamiento descomunal simboliza claramente un proyecto de dependencia. Este es el motivo por el que tratan de convencer al pueblo de que es el único camino. Para no quedar atrapados en esa lógica mercantil hay que volver a recorrer caminos populares que han protagonizado etapas importantes de nuestra historia. La presentación de listas ha dejado un panorama bastante claro. El gobierno armó una lista de recolección de restos, un presidente con baja intención de votos y la incorporación de un ex integrante del justicialismo que no consiguió presentar candidatura importante en ese espacio que sin duda tampoco representa ideológicamente. Los otros sectores electorales, como el de Lavagna y Urtubey y algunos mas tienen limitadas posibilidades, se han lanzado sin una importante organización para atraer posiblemente votantes ofendidos. El radicalismo sostiene su posición oficialista sin cosechar beneficios. El espacio que representa otro proyecto de país, conformado por el Partido Justicialista Unidad Ciudadana, Frente Renovador y otros grupos tienen aún un final abierto a acuerdos entre quienes lo integran que están representando coincidencias fundamentales "Nuestras prioridades son el trabajo y la producción, los humildes y la clase media, los comerciantes y los emprendedores, los que enseñan y los que aprenden". Solo quedan pendientes por diez días la confección de listas y compromiso de cargos. La decisión a tomar a través de los votos decidirá la continuidad de la crisis que hundió a la mayoría de los argentinos y continuará hundiendo al resto a menos que gobierne el sector opositor cuyos objetivos se centralizan en la justicia social y la independencia económica.

Opinión:

La esencia es un objetivo de inclusión social

Por Olga Garcia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: