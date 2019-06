José Abel Perdomo

Como en las series que están de moda, el panorama electoral se va clarificando por capítulos y el miércoles recién finalizó el primero. La mayor sorpresa para muchos fue la elección por parte de Mauricio Macri de su compañero de fórmula que recayó en el senador Miguel Ángel Pichetto quien hasta ese momento ocupaba la presidencia del bloque del PJ. Lo curioso del caso es que muchos se preguntan cómo es posible este salto del peronismo al PRO mientras otros tantos se preguntan cómo es que haya estado tanto tiempo ocupando lugares relevantes dentro del peronismo, incluso durante el período kirchnerista. Es posible que teniendo el mismo perfil punitivo que la ministra Patricia Bullrich haya prevalecido el importante vínculo que el hoy candidato tiene con el gobierno de los Estados Unidos y los grandes grupos financieros a los que el actual gobierno rinde absoluta pleitesía. Hay también quienes sostienen que puede ser que ante la necesidad de proteger al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli para lo cual les resulta imprescindible destituir al Juez Ramos Padilla y en este sentido con Pichetto el gobierno consigue un nuevo integrante del Consejo de la Magistratura restándoselo a la oposición y de esta manera tener los votos necesarios para la destitución. Lo cierto es que Pichetto es un cabal representante de la derecha peronista, aunque no el único, cuyas ideas lo ubican dentro de lo que fue en su momento el menemismo y del cual el gobierno de Cambiemos es su versión aggiornada. Ante la posibilidad del triunfo en primera vuelta del gran frente opositor conformado a partir de las candidaturas de les Fernández que finalmente logró al Frente Renovador de Sergio Massa, el oficialismo trata de detener la constante sangría de quienes lo votaron para, como en el 2015, conseguir en segunda vuelta atraer los votos de todos aquellos a quienes la sola mención de la ex-presidenta les produce dolor de estómago. Todas estas martingalas electorales parecen ineficaces ante el continuo deterioro en la vida de la mayor parte de la población que no tiene solución de continuidad. Desde que asumió el gobierno a finales del año 2015 hasta hoy el salario mínimo de la Argentina medido en dólares disminuyó un 52%, al pasar de 580 a 279, siendo junto a Venezuela los dos únicos países de la región en donde se registraron caídas según los datos calculados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav). Recientemente nos enteramos por boca del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que son necesarios "siete u ocho años" de consistencia política y programática para derrotar definitivamente al aumento de precios. ¿Será que el ministro está seguro porque ellos ya no estarán en el gobierno? Aún faltan los capítulos donde se conocerán las listas y lo que tienen pensado hacer para sacar a la Argentina de este desastre que ha provocado esta "revolución de la alegría" que nos llena de angustia y rabia. Pese a todo hay buenas noticias. Javier Matías Darroux Mijalchuk se llama el nieto 130 recuperado por la lucha inclaudicable de las queridas Abuelas de Plaza de Mayo.

Opinión:

Primer capítulo

Por Jose Abel Perdomo

