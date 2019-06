La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/jun/2019 Efemérides del día de la fecha: 15 de Junio







DÍA DEL LIBRO Comenzó a celebrarse en el año 1908 como "Fiesta del libro", en ese día se entregaron los premios del concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. A partir de ese evento, la biblioteca del consejo decidió que se celebrara este día para recordar al libro como un registro eterno del pensamiento y la vida de los individuos y las sociedades y vínculo indestructible de las generaciones humanas. Esta fecha es reconocida en el año 1924 cuando por Decreto nacional, el gobierno de Marcelo T. Alvear, declara oficialmente el 15 de junio como la "Fiesta del Libro". En el año 1941, esta denominación se cambia por "Día del libro". A pesar del cambio de nombre siempre mantuvo el mismo propósito: fomentar la lectura.

FALLECE JOSÉ FROILÁN GONZÁLEZ José Froilán González nació el 5 de octubre de 1922 en Arrecifes. Una persona que influiría de manera decisiva en su vida sería su tío, Julio Pérez, corredor de carreras que lo introduciría en el mundo del automovilismo y que tendría un final trágico en la carrera Mil Millas del año 1940. Su muerte había causado un impacto tan fuerte en sus padres que decidieron aislarse de todo aquello que involucrara a las carreras. Sin embargo, esto no detendría al joven que decidido se dirigió a Carmen de Areco con su Chevrolet de 4 cilindros a correr; bajo el seudónimo de "Canuto", gana se primera carrera. La misma sería leída en forma de noticia por su padre en el diario de Arrecifes, éste le preguntaría si sabía quién era el piloto, la respuesta sería inmediata: "Qué se yo, papá, hay tantos locos en Arrecifes" La charla pasó a ser una más pero Froilán se preocupó por lo que decidió cambiarse el seudónimo a Montemar, nombre del caballo de un amigo, no obstante, el diario llegaría y con él vendría la misma pregunta que recibiría la misma respuesta. La suerte le daría la espalda cuando las carreras se trasladaron a Arrecifes: "me echaron de casa cuando me descubrieron". Durante la presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1955) fue becado junto a Juan Manuel Fangio para competir en Europa. Froilán ya conocía al piloto por su tío por lo que eran grandes amigos. Así, el Toro de las Pampas, apodo que se le dio por su contextura física, debutó en la Fórmula 1 en el año 1950 con Maserati. En el año 1951, haría historia al obtener su primera victoria con Ferrari y darle a la "Cavallino Rampante" su primer premio en Fórmula 1. Esta carrera se disputó en Silverstone, Felice Bonetto sorprendió a los espectadores tomando la delantera, pero sería efímera pues Froilán rápidamente se la arrebataría, teniendo durante todo el circuito a Fangio pisándole los talones. Aún así, la Ferrari 375 se quedaría con el triunfo, emocionando a Enzo Ferrari: "Cuando González dejó atrás a todo el equipo Alfa Romeo lloré, con una rara mezcla de alegría por el primer Gran Premio ganado por mi máquina, y dolor por que el vencido era Alfa Romeo. Era como si hubiese matado a mi madre". En 1954, ganó las "24 horas de Le Mans", carrera que recordaría como la más difícil de su carrera: "Casi toda la carrera con lluvia y niebla. Y de las 24 Horas me pidieron que manejara la mayoría, así que anduve como 17 horas con ese auto que al principio no se tenía nada, le pusieron una bolsa de arena mojada para que tuviera más agarre. Hubo muertos, lluvia hasta la madrugada, en la última parada el auto no arrancaba". Su última carrera con Ferrari fue en el VII Gran Premio de la República Argentina de Fórmula 1 disputado en el Circuito Nº 2 del Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1960. En la misma, el neozelandés Bruce McLaren ganó con un Cooper T53 y González terminó en décimo lugar. Falleció a los 90 años en el año 2013. SE DESCUBRE EL PRIMER VIRUS PARA CELULARES Un día como hoy en el año 2004, la empresa de software de seguridad informática rusa Kaspersky detectaba a "Cabir", el primer virus para celulares. El mismo era un gusano que infectaba a aquellos teléfonos que tuvieran el sistema operativo Symbiam por lo que se propagaba por Bluetooth. Algo curioso es que no dañaba ni robaba el contenido del celular, sólo se limitaba a bajar la batería. Desarrollado en Filipinas el objetivo de este virus era ver cuántos usuarios se infectaban, traspasando sus fronteras y llegando a 12 países.

