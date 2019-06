Escala la costa mexicana del Pacífico y a comienzos de la próxima semana podría estar cruzando la frontera con los Estados Unidos. "Voy recorridos casi 20 mil kilómetros: es un viaje tremendo", dijo el motociclista. El campanense Gonzalo Firpo se pasea con su moto por la costa mexicana del Pacífico y comienza a mirar a lo lejos la frontera con Estados Unidos, el nuevo desafío que le depara el camino hacia Alaska. "Voy recorridos casi 20 mil kilómetros: es un viaje tremendo", expresó el motociclista en su contacto semanal con La Auténtica Defenda, durante el que realiza un reporte de los avances de su travesía y las aventuras que vive a cada paso. Este viernes Firpo se encontraba en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, cerca de 1.000 kilómetros al sur de la frontera mexicana-estadounidense, que planea cruzar entre este lunes y martes por el paso de Nogales hacia Tucson, Arizona. "Acá en México hice Ciudad Hidalgo, Puerto Escondido, en Acapulco me invitaron a una concentración de motos muy linda y multitudinaria", relató Gonzalo, encuentro donde le hicieron contar acerca de su aventura americana. En la también ciudad balnearia de Zihuatanejo, Gonzalo se encontró con otro motociclista con rumbo norte. Juntos hicieron varios kilómetros hasta llegar a Etzatlán, lugar de la famosa ruta del tequila. "Hay plantas de tequila al costado de la ruta, hay bodegones", contó el motociclista, quien pudo entonces conocer más sobre la bebida nacional azteca. "La idea es entrar a Estados Unidos cuanto antes para ya empezar a vivir la otra etapa del viaje que es la barrera del idioma. Yo no la tengo muy clara con el inglés, pero es un desafío también. Quizás entre por Tucson. Y el itinerario sería San Diego, Los Ángeles, San Francisco y seguir por la costa oeste hasta llegar a Vancouver, Canadá", adelantó el campanense. Pero el largo viaje comienza a pasarle factura. De hecho, Gonzalo reconoció que cada vez ve más complicada la posibilidad de volver de Alaska tal como se fue, en moto, un objetivo extra que se había puesto e iba a ir analizando a medida que el kilometraje fuera en aumento. La plata, el desgaste de la moto y el anhelo de volver a ver a sus hijas tiran hacia el sur. "Tuve los primeros desarreglos de la moto, pero fueron mínimos. Un pinchazo, el primero, en Zihuatanejo, y se me desoldó parte de un portaequipaje lateral", señaló Firpo. La moto sufre, aunque se la aguanta. Lo que Firpo resiste menos a medida que pasan los días lejos de casa es no estar con sus hijas, a 20 mil kilómetros de distancia y a quienes abrazó por última vez hace casi tres meses. "Estoy analizando muy seriamente la posibilidad de mandar la moto en barco y yo tomarme un avión", confesó el campanense. No es decirle adiós a un sueño: todo lo contrario, es cumplir la meta de Prodhoe, Alaska, tal vez incluso en los próximos 20 días, y volver rápido a Argentina para contarlo. Y celebrarlo con la familia, los amigos y sus vecinos.

El campanense participó de un encuentro de motos en Acapulco.





La ruta del tequila, una de las atracciones que se encontró a lo largo de la costa mexicana del Pacífico.





Firpo continúa conociendo países y culturas a su paso.



Destino Alaska:

En sólo 20 días Gonzalo Firpo podría llegar a su meta

