15 de junio: Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez

Desde el Municipio adhieren a la designación de la Asamblea General de las Naciones Unidas promoviendo el cuidado del adulto mayor y atendiendo a su bienestar.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El Municipio adhiere a dicha fecha.

Según informaron desde la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat- "se estima que hay un porcentaje aproximado entre el 4% y 6% de la población adulta mayor que ha sufrido o sufre algún tipo de abuso o maltrato".

En este sentido, destacaron la importancia de acompañar al adulto mayor. "El maltrato hacia este sector de la población implica cualquier omisión que provoque daño a la persona y que atente contra su bienestar integral vulnerando sus derechos", subrayaron.

Desde la mencionada Dirección, explicaron además que se reconocen distintas formas de ejercer malos tratos, ya sea por comisión (presentado a través de conductas activas, acciones de abuso de poder), o por omisión (identificado con el abandono o descuido de las necesidades básicas de la persona mayor).

"Puede existir maltrato físico (cortes, quemaduras, golpes, etc.); maltrato psicológico (amenazas, insultos, descalificación, humillación, abandono, etc.); abuso sexual (contacto sexual sin el consentimiento); abuso financiero (fraude, engaños, robo, etc. de los recursos económicos); maltrato institucional (cualquier tipo de maltrato por parte del personal de instituciones públicas como privadas)", detallaron.

Por consiguiente, la ONU afirma que el maltrato hacia las personas mayores es un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo, mereciendo la atención de la comunidad internacional y de todos los ciudadanos.

Desde el Municipio, instaron a los vecinos a realizar denuncias de aquellos casos donde exista abuso o maltrato.

Para ello, deberán dirigirse a Comisaría de la Mujer (Ameghino 651); Línea 144; Fiscalía UFI 3: (3489-464524) o a la Dirección de Adultos Mayores (ubicada en Calixto Dellepiane y San Martín).

"Trabajamos por una sociedad comprometida con el buen trato hacia los adultos mayores", completaron.