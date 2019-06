Desde PAMI Campana recuerdan la importancia de tomar conciencia sobre el maltrato a adultos mayores

Este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. La jefa de PAMI local, Nancy Bianchi, aseguró que "se trabaja a diario con el firme compromiso de hacer respetar los derechos de los afiliados". "El que no se ocupa ni respeta a los viejos, no tiene derecho a la historia". Con esta frase del profesor Miguel Valdés Mier, la jefa de PAMI local, Nancy Bianchi, decidió conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez este 15 de junio. El abuso de las personas mayores constituye una violación de los derechos humanos y una de las causas importantes de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación (García Araneda, N. 2006). En relación a ello, Bianchi detalló que "en el último año, aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en sus comunidades". Bianchi indicó que los últimos años ha surgido una mayor conciencia frente a una temática tan amplia que requiere ser considerada desde múltiples perspectivas y abordajes, ya sea a partir de la promoción de la inclusión y no discriminación, la toma de medidas frente a las diversas formas de la violencia directa y de apoyo al propio empoderamiento de los mayores en pos de la defensa de sus derechos y el cambio cultural con respecto a su condición. Según estima la OMS, en los próximos 50 años se cuatriplicará en el planeta en número de personas con más de 60 años, pasando de 600 millones a casi 2.000 millones, en tanto en Argentina se estima que la cifra actual de más de 6 millones (censo 2010) pasará en 2025 a 8 millones. Uno de los ejes de trabajo de INSSJYP PAMI es trabajar para la formación y el fortalecimiento sobre Derechos y Ciudadanía en las personas mayores. "Desde la Agencia PAMI Campana, trabajamos diariamente, con el firme compromiso de hacer respetar los Derechos de nuestros afiliados", enfatizó Bianchi. "Promoción, sensibilización, concienciación y educación son claves. La sociedad debe percibir a las personas mayores de forma favorable reconociendo su contribución positiva", agregó. En este sentido, también destacó la importancia de promover acciones tendientes a unir generaciones, las que deben comenzar a edades tempranas. "Es importante la toma de conciencia por parte de la población en general acerca de que el maltrato a las personas mayores existe y que es un problema. Asimismo, las personas mayores tienen que ser conscientes del problema y conocer sus derechos, tener información sobre los recursos y servicios disponibles", añadió. Finalmente, informó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la cual la Argentina ratificó su adhesión desde el año 2015, establece: "Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad". "Cuando la gracia se combina con las arrugas, resulta adorable. Hay un amanecer indescriptible en la vejez feliz", cerró Bianchi citando a Víctor Hugo.

La Jefa de PAMI local, Nancy Bianchi destacó la importancia de respetar los derechos de los adultos mayores.



Desde PAMI Campana recuerdan la importancia de tomar conciencia sobre el maltrato a adultos mayores

