Entre la precisión y el contacto humano

Hoy se celebra el Día del Bioquímico. Dialogamos con Claudia Rímoli, quien próximamente estrena el primer laboratorio de la ciudad diseñado y construido para tal fin. El crecimiento de la sífilis y el HIV en la ciudad.

"La mía fue una decisión más bien pragmática. En realidad, siguiendo un poco los pasos de mi papá, Maestro Mayor de Obra, desde muy chica me inclinaba por la Arquitectura. Pero en algún punto me desalentó tener que mediar o depender de tantos actores. Tampoco quería una relación de dependencia, porque tenía en claro que yo quería formar una familia. Ser mamá", señala Claudia Rímoli en su laboratorio de análisis clínicos de la calle Moreno al 500.

De hecho, el lugar también fue su domicilio por mucho tiempo. Pero merced a diferentes intervenciones, el laboratorio se fue fagocitando a su hogar que, mudanza mediante, piensa recuperar en breve: al lado está finalizando los detalles para inaugurar su nuevo laboratorio, el primero diseñado en la ciudad para tal fin. La que va a ser su futura oficina, tiene dos puertas: una da a la futura sala de espera. La otra, a un pasillo interno de lo que volverá a ser su casa en algún momento. Todo muy calculado.

"Tengo un perfil analítico, y me apasiona enseñar. Llegué a pensar en el profesorado de Física y Química… pero tampoco me daba independencia, y aparte, por un año más, la bioquímica me pareció una buena opción", comenta Rímoli quien arrancó con muy buenas notas (su examen de ingreso fue uno de los 20 mejores) y al poco tiempo ya era Ayudante de Cátedra en la facultad. Incluso tiene dos "papers" publicados en revistas extranjeras fruto de investigaciones con sustancias antiarímicas.

"Es una profesión apasionante, y la traseabilidad y rigurosidad de los procesos es fundamental, más allá de cualquier salto tecnológico. Y ya experimentamos varios. Cuando yo era profesora de Clínica Analítica y bochaba a algún alumno porque no había arribado al resultado correcto, me preguntaban: ¿Señora, no me va a considerar al menos el procedimiento? El procedimiento tiene un valor en determinadas situaciones. Pero cuando lo que vos entregás es un resultado, y si el resultado es erróneo… lo que ve el médico es el resultado. El médico va a tomar decisiones sobre el paciente a partir de ese resultado. No te podés equivocar ni en una coma. Claro, también está el criterio final del médico que cuenta con herramientas para detectar algún desvío sospechoso y pedir una revisión. La bioquímica pasa por estudiar los procesos químicos, los resultados, la relación entre la fisiología y las moléculas… pero nosotros no diagnosticamos. Por eso es importante trabajar en equipo con el médico y tener una atención personalizada".

En ese sentido, Rímoli mira con cierto recelo el desembarco de Laboratorio Hidalgo en Campana, una cadena de 15 laboratorios. "Es una especie de Farmacity, pero de los laboratorios. Entiendo que ni siquiera hacen los análisis en Campana, solo toman las muestras, y un laboratorio bioquímico es bastante más que eso. Yo me formé así, lo sigo viendo así, y así trabajan las 8 personas que me acompañan, incluyendo a la persona que limpia porque si no hace bien su trabajo, a conciencia, me puede contaminar algo y desencadenar un desastre. La gente no viene aquí de paseo: viene por un control de salud, en el mejor de los casos", comenta, y señala que por ley, cierto rango de análisis primarios hay que hacerlos "in situ" por lo cual no estaría tan claro para la asociación local cuáles son los términos en que fue habilitada a funcionar la sucursal de Hidalgo de la Av. Mitre y otras ciudades.

Esta semana se difundió en los medios nacionales el aumento en un 300% de los casos de sífilis relevados entre 2013 y 2017. Y Campana parece no escapar a la tendencia que crece de la mano de la falta del uso de protección a la hora de mantener relaciones sexuales: "Para hablar de valores reales, hay que manejar estadísticas y no tengo. Sí, puedo hablar de sensaciones y lo que veo acá. He notado en los últimos 5 años un aumento significativo de DVRL positivas… es decir: muchos casos de sífilis. Y hablamos de un laboratorio privado, que no es la misma población que la del Hospital. Es decir, hay un cambio de conducta en la población que, asumimos, instruida y maneja información como para no andar jugando con fuego. Para entenderlo, en un laboratorio de 40 pacientes diarios, veías un DVRL por mes o cada dos meses. Hoy hablamos de 1 día por medio. Para el HIV, 1 por año… y hoy hablamos de 5 ó 6".

Si bien su vínculo inicial con la Bioquímica fue más racional que vocacional, reconoce que en términos profesionales hoy "le apasiona" lo que hace. "Podría haberme quedado perfectamente como estoy, trabajo no me falta. Pero sigo apostando a la excelencia porque esta profesión es mi vida y me encanta lo que hago. Por eso no veo la hora de mudarme al nuevo laboratorio, y sumar equipos y mejorar la atención en un lugar más confortable para todos..." dice Rímoli con una sonrisa y adelanta que no falta demasiado para que uno de sus hijos, Santiago (25), pronto se reciba y comience a trabajar a su lado.