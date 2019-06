Copa América: Argentina debuta hoy ante Colombia

Jugará desde las 19 horas, en el Arena Fonte Nova de Salvador. Scaloni confirmó la formación titular: Messi, Di María y Agüero serán los referentes. Anoche, Brasil inauguró el certamen con un contundente triunfo ante Bolivia. Después de la fallida experiencia en el Mundial "Rusia 2018", la Selección Argentina volverá a disputar hoy un partido oficial en lo que será su debut en la Copa América "Brasil 2019". Desde las 19.00 enfrentará a Colombia en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador (Bahía) por la primera fecha del Grupo B, en busca de la consolidación de un proceso de recambio que se ha iniciado tras la salida de Jorge Sampaoli y a partir de la conducción de Lionel Scaloni. El análisis más profundo estará en la firmeza que pueda mostrar el bloque defensivo y el aporte que ofrezcan nombres relativamente nuevos como los de Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, especialmente. Es que de allí en adelante, la vigencia de Ángel Di María, Lionel Messi y Sergio Agüero todavía es superior a las expectativas que generan los más jóvenes. Así, estos tres jugadores (que en 2012, junto a Gonzalo Higuain, ya eran llamados "los cuatro fantásticos") serán la referencia de un grupo que, aunque no puede presentar avales colectivos para convertirse en candidato, apunta a volver a llevar a la Selección Mayor a un título continental. Ayer, el entrenador confirmó la alineación titular para este debut. Y lo hizo sin sorpresas, con un esquema que inicialmente sería un 4-2-3-1, pero con muchas posibilidades de variar según el desarrollo del partido. Franco Armani será el arquero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico conformarán la línea de cuatro defensores; Guido Rodríguez será el volante central, con Leandro Paredes jugando a su lado; Giovani Lo Celso, Lionel Messi y Ángel Di María jugarán como mediocampistas ofensivos; y Sergio Agüero asumirá, con sus características, el rol de centroatacante. "Tenemos jugadores versátiles y el esquema puede variar, lo verán mañana", señaló el Scaloni ayer en conferencia de prensa y dejó entrever que Argentina también jugará 4-3-3 o 4-4-2 por momentos. "Somos un equipo en el cual todos tienen que trabajar y saber qué hacer. Si tenemos solidez, para defender y también para que no nos ataquen, sabemos que arriba tenemos gente que puede ganar partidos", agregó. Luego se refirió a las expectativas y a la posibilidad de conquistar el título: "Tenemos que sacarnos la mochila y tirarla de ser posible. Tenemos que ir partido a partido. No sirve de nada pensar que la vas a ganar. El palo puede ser grande si pensás mucho más allá", advirtió. Finalmente, el entrenador se refirió a la complejidad de este primer encuentro: "En un debut no hay rivales fáciles. A Argentina siempre le ha costado. Lógicamente, Colombia tiene cosas muy buenas y tomaremos los recaudos, pero tenemos que hacer nuestro juego y pensar más en nosotros que en el rival". Por su parte, el entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, no confirmó la alineación titular, aunque adelantó que "no habrá sorpresas", por lo que se estima que formará con David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Edwin Cardona; James Rodríguez, Radamel Falcao y Luis Muriel. La primera fecha de este Grupo B se completará mañana, cuando a partir de las 16.00 se enfrenten Paraguay y Qatar en Rio de Janeiro.

LO CELSO Y MESSI, LA DUPLA ENCARGADA DE GENERAR FÚTBOL EN ESTA NUEVA SELECCIÓN. MUSSO POR ANDRADA Ayer se confirmó en la Selección Argentina la baja del arquero Esteban Andrada, luego que se lo evaluara de la lesión que padece en su rodilla (chocó en una práctica con Guido Rodríguez y sufrió una inflamación de las membranas sinoviales). Y al mismo tiempo se anunció que su reemplazante será Juan Musso (25 años), ex arquero de Racing y actualmente en Udinese de Italia. BRASIL, CON EL PIE DERECHO El anfitrión de esta Copa América 2019 debutó anoche, después de la ceremonia inaugural que se realizó en el estadio Morumbí de San Pablo. Y tras un primer tiempo en el que no pudo romper el cero, Brasil consiguió una amplia victoria en la segunda parte, al imponerse 3-0 sobre Bolivia con doblete de Coutinho (el primero, de penal, tras una mano certificada vía VAR) y un tanto de Everton. Con estos tres puntos, el Scratch arranca como líder del Grupo A, cuya primera fecha se completará esta tarde, cuando desde las 16.00 se enfrenten Venezuela y Perú en el Arena Do Gremio de Porto Alegre.

Copa América: Argentina debuta hoy ante Colombia

