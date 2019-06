Por la segunda fecha del Grupo D, la Selección Nacional cayó 1-0 ante un rival de jerarquía. Más allá de la derrota, las albicelestes tendrán la oportunidad de clasificar a Octavos de Final el miércoles, cuando enfrente a Escocia. Después del empate sin goles conseguido en el debut ante una potencia como Japón (campeón mundial en 2011 y subcampeón en 2015), la Selección Argentina Femenina tenía otro compromiso de extrema dificultad en el Mundial "Francia 2019" por la segunda fecha del Grupo D: Inglaterra, que fue 3ª en 2015. Y con el mismo plan de juego, pensando más en cuidar el cero que en apuntarle al arco rival, las albicelestes volvieron a estar a la altura de las circunstancias, aunque en esta oportunidad no pudieron sumar: cayeron 1-0 ante las inglesas en un partido disputado en Le Havre. Fue un encuentro en el que las europeas tuvieron el dominio territorial y del balón, ante un equipo argentino que se replegó para evitar ceder espacios en las inmediaciones de su área. Sin embargo, Inglaterra supo generar situaciones de gol y fue transformando en figura a la arquera Vanina Correa, quien incluso desvió un penal ejecutado por Nikita Parris a los 27 minutos. La diferencia en el marcador se estableció a los 16 minutos del complemento, cuando Inglaterra logró sortear la presión argentina y en una rápida acción, un medido centro bajo de Francesa Kirby encontró a espaldas de las centrales albicelestes la llegada de la centro-delantera Jodie Taylor, quien sólo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Con este resultado, Inglaterra se mantuvo como único líder de la zona con 6 puntos y aseguró su boleto a Octavos de Final. En segundo lugar se ubica ahora Japón, que ayer venció 2-1 a Escocia. Tercera está Argentina, con 1; y las escocesas cierran sin unidades. En la última fecha, a disputarse el miércoles 19, Inglaterra se mide con Japón, mientras que la Selección Nacional jugará ante Escocia, sabiendo que, en caso de ganar, podría terminar en segunda posición (si las inglesas vencen a las niponas) o quedar tercera con 4 puntos, una suma que le debería alcanzar para clasificarse a Octavos de Final como uno de los cuatro mejores terceros (la primera fase del Mundial está dividida en seis zonas de cuatro equipos). EL RESTO Ayer, además, se cerró la segunda fecha del Grupo C con la goleada de Italia por 5-0 sobre Jamaica. De esa manera, las Azzurras lideran la zona con 6 puntos; Brasil y Australia están segundos con 3; y Jamaica cierra sin unidades. En la última fecha, el próximo martes, Italia juega ante Brasil y Australia frente a Jamaica. El Mundial sigue hoy con la segunda fecha del Grupo E: Holanda (3 puntos) enfrenta a Camerún (0), mientras que Canadá (3) se mide con Nueva Zelanda (0). Mañana, por el Grupo F jugarán: Suecia (3) vs Tailandia (0) y Estados Unidos (3) vs Chile (0).

RUTH BRAVO DISPUTA EL BALÓN ANTE DOS JUGADORAS INGLESAS, AYER EN LE HAVRE.



Mundial Femenino:

Argentina perdió por la mínima ante Inglaterra

