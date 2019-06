Al igual que Emanuel Molina, el delantero santafesino volverá a reencontrarse con el DT Felipe De la Riva, quien lo trajo al equipo de nuestra ciudad. "Me voy agradecido con el club y con la gente", señaló el atacante en su despedida. El miércoles se confirmó que Martín Comachi llegó a un acuerdo con Villa Dálmine para rescindir su contrato y así pasaba a engrosar la lista de jugadores que no continuarán en el Violeta respecto a la pasada temporada. Y ayer viernes ya trascendió el nuevo destino del delantero santafesino: Agropecuario de Carlos Casares. En el Sojero, Comachi se reencontrará con Emanuel Molina y también con Felipe De la Riva, el DT que dio el visto bueno para su arribo al equipo de nuestra ciudad a mediados del año pasado. Con respecto a su partida, el atacante que convirtió dos goles durante la última temporada, explicó: "Estaba haciendo la pretemporada y el técnico (Lucas Bovaglio) les comentó a los dirigentes que iba a traer a varios delanteros y que iba a jugar de tal forma. Así que decidí rescindir, al tener otras opciones superadoras en lo económico y también en lo deportivo", señaló en declaraciones a FM Radio City tras su rescisión, confirmando que no era prioridad para el nuevo DT Violeta. "Me voy agradecido con el club y la gente. Me voy lleno de recuerdos y momentos lindos, que es lo que más valoro. Me he sentido muy cómodo en Villa Dálmine. Tenía muchas ganas de quedarme, mi deseo era continuar y mejorar mi contrato, pero si bien el técnico no dijo que no me iba a tener en cuenta, dio a entender eso. Cada entrenador tiene sus gustos, sus ideas y proyectos y no hay problema con eso", agregó Comachi. Con su salida, el santafesino se transforma en el decimotercer futbolista que deja el plantel Violeta respecto al final de la última temporada. Ya se habían alejado: Agustín Bellone, Federico Godoy, Fernando Alarcón, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Nahuel Yaqué, Renzo Spinaci, Emanuel Molina, Mariano Miño, Ijiel Protti, Germán Lesman y Facundo Ponzio. Y anteriormente, durante la campaña 2018/19, también habían partido Cristian Álvarez, Federico Jourdan, Marcelo Estigarribia y los juveniles Federico Acosta, Leonardo Cisnero y Claudio López. REFUERZOS Aunque no han trascendido nombres, desde la dirigencia de Villa Dálmine se está trabajando para confirmar las primeras incorporaciones de cara a la próxima temporada. En ese sentido, se estaría avanzando en negociaciones con equipos de la Superliga para sumar futbolistas que estén relegados en esos conjuntos, al tiempo que se habrían iniciado gestiones por jugadores de último paso por la Primera B Nacional y el Federal A. El objetivo es tratar de delinear el plantel para el 8 de julio, fecha en que comenzaría la parte más intensa de la pretemporada, con la posibilidad de juntar a los jugadores en el predio de Los Cardales que el equipo ha utilizado en ocasiones para concentrar en la previa a los partidos de la última campaña.

Primera B Nacional:

Tras rescindir en Villa Dálmine, Comachi será refuerzo de Agropecuario

