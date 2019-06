Por el estado de los campos de juego, se cancelaron las programaciones del Torneo Oficial, el Torneo Femenino y el Torneo Infantil. Puerto Nuevo y Deportivo Río Luján se bajaron del Oficial. Las lluvias de la semana y los malos pronósticos para los próximos días parecen atentar contra un fin de semana en que la Liga Campanense de Fútbol tenía programada mucha actividad. Por el momento, ya fueron suspendidos todos los encuentros pautados para hoy, que alcanzan al Torneo Oficial de Primera División, el Torneo Femenino y el Torneo Infantil. Y como el domingo no se planificó nada por el Día del Padre, todavía quedan en pie los cotejos del Oficial y la fecha de categorías promocionales anunciada para el lunes feriado. TORNEO OFICIAL La semana dejó dos bajas en el campeonato de Primera División: se confirmó finalmente la salida de Puerto Nuevo (no se había presentado en las últimas dos fechas) y se agregó la de Deportivo Río Luján, aparentemente a consecuencia de los incidentes que se dieron en el partido frente a Juventud Unida. De esta manera, ambos grupos en los que está dividido el certamen pierden un integrante y quedan con diez equipos activos cada uno. Pero como el fixture ya está definido, en casi todas las fechas se disputarán ahora solo cuatro encuentros por grupo. Hoy debía comenzar la séptima fecha: se habían programados tres partidos, pero todos fueron suspendidos ayer a causa de las lluvias. Por el Grupo A se iban a enfrentar: Villa Dálmine vs Lechuga FC (15.00 en Villa Dálmine) y Defensores de La Esperanza vs Malvinas (15.00 en Lechuga). En tanto, por el Grupo B estaba pautado Atlético Las Praderas vs Barrio Lubo (15.00 en cancha de Leones Azules). De esta manera, se deberá esperar al lunes para saber si habrá acción este fin de semana largo. Para el feriado hay programados cinco encuentros: en cancha de Lechuga jugarían Mega Juniors vs San Cayetano (13.00) y Atlético Las Campanas vs Otamendi (15.30); en cancha de Leones Azules lo harían Real San Jacinto vs Villanueva (13.00) y Albizola vs La Josefa (15.30); mientras que en La Josefa se enfrentarían Desamparados vs El Junior (15.30). TORNEO FEMENINO La 10ª fecha del campeonato se iba a disputar íntegramente hoy en cancha de El Pino, pero también fue suspendida. En el partido más atractivo de esta jornada, el líder Juventud Unida (21 puntos) se debía medir con el ascendente Otamendi FC (4º con 17). Además, esta 10ª fecha también tiene los siguientes encuentros: La Josefa (18) vs Las Palmas C (8), Las Palmas A (18) vs Deportivo San Felipe (8), Las Palmas B (11) vs Mega Juniors (7) y Defensores de La Esperanza (5) vs Villanueva (1). Queda libre: Leones Azules (12). TORNEO INFANTIL El pasado sábado comenzó el Torneo Infantil de la Liga Campanense, con cuatro campeonatos, correspondientes a las categorías 2005/06, 2007/08, 2009/10 y 2011/12. Y hoy debía desarrollarse la segunda jornada, con 30 partidos programados en el predio de Laziale, en Bellomo y Vigalondo (ex Lechuga). Sin embargo, dadas las condiciones climáticas de los últimos días, también se decidió suspender la actividad.

DEPORTIVO RÍO LUJÁN DECIDIÓ BAJARSE DEL TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISIÓN. SE SUMA A LA TAMBIÉN CONFIRMADA SALIDA DE PUERTO NUEVO.

#LigaCampanense Se suspendió toda la actividad programada para hoy: Torneo Oficial, Torneo Femenino y Torneo Infantil. Y se conoció que Deportivo Río Luján (foto) y Puerto Nuevo se retiraron del certamen de Primera División. pic.twitter.com/c9oZk664TR — Pablo Scoccia (@chuecosco) 15 de junio de 2019

Liga Campanense:

Por las lluvias, se suspendió toda la actividad programada para hoy

