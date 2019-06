Breves: Polideportivas

TC EN TERMAS La séptima fecha de la temporada del Turismo Carretera se puso en marcha ayer con dos entrenamientos en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo (ambos fueron dominados por el Torino de Leonel Pernía). Hoy se desarrollará un tercer ensayo (desde las 11.40) y por la tarde se llevará adelante la clasificación. En tanto, mañana domingo se disputarán las series desde las 9.00 y la final (a 25 vueltas) a partir de las 13.20. El líder del campeonato es José Manuel Urcera (Chevrolet), con 231 puntos. Y los escoltas son Mariano Werner (Ford), con 187; y Lionel Pernía (Torino), con 184. GOLEÓ JAGUARES Por la última fecha de la fase regular del Super Rugby 2019, Jaguares aplastó ayer a Sunwolves de Japón al imponerse por 52 a 10 en un partido disputado en cancha de Vélez Sarsfield. De esta manera, la franquicia argentina cerró su mejor campaña en esta competencia y se aseguró terminar en el segundo puesto de la Tabla General para así definir como local hasta semifinales inclusive. Claro está: primero deberá superar su duelo de Cuartos de Final, que será también en Vélez, ante un rival que se conocerá este fin de semana (será el 7º de la General). Ayer, ante el equipo japonés, los dirigidos por Gonzalo Quesada llegaron al ingoal rival en ocho ocasiones: apoyaron Santiago Carreras, Sebastián Cancelliere (2), Julián Montoya, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni y Javier Ortega Desio (además hubo un try-penal). Mientras que Domingo Miotti sumó cinco conversiones para redondear los 52 puntos. DERROTA ANTE EE.UU. En el inicio del tercer weekend de la Liga de las Naciones, la Selección Argentina d Vóley cayó 3-1 frente a Estados Unidos en Cannes, Francia. De esta manera, los dirigidos por Marcelo Méndez cosecharon su quinta derrota consecutiva en este certamen. Hoy continuará con la competencia cuando enfrente a Francia desde las 15.00 (hora argentina). Mientras que mañana cerrará el fin de semana ante Alemania (9.00). TORONTO CAMPEÓN Los Toronto Raptors se coronaron campeones de la NBA por primera vez en su historia tras vencer por 114 a 110 a Golden State Warriors en el sexto juego de la serie Final. Los canadienses tuvieron como figuras a Kyle Lowry y Pascal Siakam (26 puntos cada uno) y muy buenos aportes de Fred VanVleet y Kawhi Leonard (22 cada uno) para superar a un equipo que ya había perdido a Kevin Durant (rotura del tendón de Aquiles) en el segundo cuarto del quinto juego y que en el tercer cuarto de este sexto partido perdió también a Klay Thompson (rotura de ligamento de la rodilla), quien llevaba 30 puntos en su haber. Así, la defensa del bicampeonato se les tornó muy cuesta arriba a los Warriors. El MVP de la serie fue Kawhi Leonard, que sumó su segundo galardón de este nivel, dado que también se había quedado con el premio en las Finales de 2014, cuando San Antonio Spurs (con Manu Ginóbili en el plantel) se coronó ante Miami Heat. MUNDIAL SUB 19 Argentina confirmó su plantel para el Mundial Sub 19 que se disputará a partir del 29 de junio en Grecia, donde compartirá el Grupo C con el anfitrión, Rusia y Fillipinas. El DT Maximiliano Seigorman se decidió por Francisco Farabello, Marco Giordano, Lucas Reyes, Juan Ignacio Marcos, Leandro Bolmaro, Juan De la Fuente, Bautista Lugarini, Fausto Ruesga, Valentín Simondi, Juan Francisco Fernández, Tomás Chapero y Francisco Caffaro.

Breves: Polideportivas

