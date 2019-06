Recomendaciones de ANMAT para combatir a los piojos

El contagio. Prevención y tratamiento Los piojos no saltan ni vuelan, como comúnmente se cree. El contagio de la pediculosis se produce principalmente a través del contacto estrecho y prolongado con el cabello de una persona infectada, situación muy común entre los niños durante el juego o entre personas que comparten, por ejemplo, la misma cama. Además, el contagio puede producirse por el uso en común de cepillos, peines, sombreros, gorras, toallas u otros elementos. En este sentido, debe tenerse en cuenta que los areneros, las colchonetas o las piletas de natación son lugares habituales de contagio. Por todo ello algunas medidas importantes de prevención son las siguientes: - Usar el cabello corto o recogido, y tenerlo siempre limpio. - No apoyar la cabeza directamente en el suelo, el pasto o la arena. - En la piscina, resulta conveniente usar gorra de baño. - Revisar periódicamente la cabeza de los niños, especialmente detrás de la cabeza y en la nuca, en busca de insectos adultos o liendres. Conviene separar el cabello ordenadamente mechón por mechón, debajo de una buena luz (lo ideal es la luz solar). En lo referente al tratamiento de la pediculosis, es importante destacar que bajo ningún concepto deben utilizarse métodos caseros, como mojar el cabello con insecticidas, nafta, kerosene o productos veterinarios, pues son sustancias sumamente tóxicas que pueden acarrear graves daños a la salud. Lo ideal es consultar con el pediatra o dermatólogo, quien recomendará el tratamiento a seguir. En caso de utilizarse cualquier producto, éste deberá encontrarse aprobado por la autoridad sanitaria. Se encuentra demostrado que la medida más efectiva para erradicar a los piojos es el uso adecuado del peine fino. Éste permite eliminar hasta el 95 % de las liendres que se encuentran adheridas al cabello, sin que sea necesario cortar o tironear el cabello, o lastimar el cuero cabelludo. En cuanto a las características del peine, los más recomendables son los de acero inoxidable, pues tienen mayor duración y poseen la ventaja de que, para conservarlos debidamente higienizados, es posible hervirlos. También conviene elegir aquellos que, para evitar daños al cuero cabelludo, poseen puntas redondeadas, y aquellos que se presentan microacanalados, permitiendo un mayor arrastre. Una vez iniciado el tratamiento, para erradicar completamente a los piojos se aconseja: - Revisar el cabello diariamente. - Lavar la ropa usada en el día con agua caliente (guardapolvo, bufanda, camisas, ropa de cama, etc.). - Pasar la aspiradora en los sillones de la casa y en los asientos del auto. - Lavar los juguetes de uso diario. - Lavar con agua caliente los peines y cepillos de uso diario. Fuente: http://www.anmat.gov.ar/



Recomendaciones de ANMAT para combatir a los piojos

