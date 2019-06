Abella anunció más asfalto para La Josefa

Alcanzará a unas 26 cuadras. En tres años y medios se duplicará así la cantidad de calles asfaltadas en el barrio, pasando de las 32 realizadas durante 60 años, a un total de 64 una vez finalizada esta etapa.

Con el objetivo de dotar a los barrios de una mejor infraestructura, el Municipio avanza con un inédito plan de asfalto para erradicar las calles de tierra.

Y, este sábado, el intendente Sebastián Abella anticipó que en las próximas semanas comenzará una tercera etapa de asfalto en La Josefa.

Se trata de un nuevo plan que alcanzará a otras 26 cuadras del barrio con fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, las calles que dejarán de ser de tierra son: Gaya, Busso, Tristán González, Mautone y Kuperman, en toda su extensión; Ventura Cintas, de Zavallo a Di Luca y de Félix Fernández a Gil Castro; y Sautón, de Zavallo a Di Luca y de Félix Fernández a Gil Castro.

De esta manera, en tres años y medios de gestión, se duplicará así la cantidad de calles asfaltadas, pasando de 32 (en 60 años) a 64 una vez finalizada esta etapa.

"Estamos felices de seguir anunciando obras que siguen transformando a la ciudad. Porque este asfalto no solo permite que los vehículos circulen mejor, también mejora el aspecto del barrio, lo revaloriza, y mejora sustancialmente la calidad de vida de los vecinos que ya no dependerán del clima para salir o no de sus casas", aseguró Abella.

Y recordó que en el barrio se ejecutaron inéditas obras de asfalto; se construyó un centro recreativo donde en la actualidad se dictan talleres, programas y funcionan distintas escuelas deportivas municipales; y se realizó una importante ampliación y puesta en valor de la Casa de Día Ebenezer.

"Todo esto fue posible gracias a los fondos enviados por la Provincia de Buenos Aires, por lo que le agradezco a la gobernadora ya que tiene en cuenta cada proyecto que le llevamos y está siempre presente acompañando a Campana con nuevas obras", finalizó el Intendente.

RELACIONADO

En la sociedad de fomento de La Josefa, compartiendo una cena con vecinos del barrio pic.twitter.com/PZnQGt815p — Sebastian Abella (@SebaAbella) 8 de junio de 2019