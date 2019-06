Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del domingo, 16/jun/2019. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del domingo, 16/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Caballos que no dejan rastro Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Las denuncias por los robos de equinos se multiplican desde diferentes barrios de la ciudad. La Policía investiga al menos un caso. Aseguran que buscan su carne para venderla. Detrás de la fábrica de ladrillos La Pastoriza, Sergio Reynoso cría y entrena caballos para correr carreras de sortija. Pero hace 15 días, dos de ellos, uno blanco y el otro negro, desaparecieron sin dejar rastros. "No tengo información del paradero", dice el hombre del otro lado del teléfono. No es el único. En los últimos días, varias personas se comunicaron con la redacción de La Auténtica Defensa para denunciar el robo de sus caballos. Algunos, según señalaron, habrían aparecido incinerados. También hay vecinos que aseguran que se vio a su animal tirando del carro de un recolector urbano. Y están los que, como Reynoso, no saben qué fue de sus caballos. Aunque se imaginan. "A un caballo grande le podés sacar 30 mil pesos en carne. Por eso buscan caballos deportivos, pesados, pura sangre. A los chiquitos no se los llevan", afirma un vecino del barrio San Jacinto, también criador de caballos, que prefiere no ser identificado por temor a represalias. La Policía bonaerense se encuentra investigando un caso, que avanza a partir de la información brindada por un testigo clave: pero por las redes sociales se han denunciado muchos más, la mayoría sin que lleguen a presentarse en las comisarías o fiscalías de la ciudad. El hombre de San Jacinto que habló con LAD mencionó por lo menos cinco robos distintos: uno en La Josefa, dos en Las Acacias, otro en 9 de julio y el último en San Jacinto, precisamente al hijo de un vecino suyo. "La criatura está destruida: llora todos los días", dice. "Si a mi hijo le robaran el suyo no creo que lo pueda superar: tiene una conexión con el animal", expresa Hugo Alfonso, padre de un chico con autismo que se involucró en el tema cuando se enteró que en los alrededores de Vigalondo y Bellomo le había robado la yegua a un niño con discapacidad. "Me llegó al corazón", reconoce Alfonso. Y recuerda: "Cuesta mucho tener un caballo, mantenerlo, levantarse temprano para atenderlo". Propietarios de caballos para actividades deportivas y recreativas, tanto víctimas de robos como quienes todavía no lo fueron, armaron un grupo de WhatsApp para pasarse información sobre los casos y los descubrimientos en diferentes puntos de la ciudad. Así es como se han difundido relatos e imágenes de animales hallados carneados e incinerados en una depresión geográfica detrás del barrio Lubo (conocida como "la olla") y en Otamendi, donde -según el vecino de San Jacinto que contactó este medio - se encontró una bolsa con la cabeza y patas de una yegua. Los robos de equinos no se circunscriben al partido de Campana. La noche del 6 de junio pasado cinco de estos animales desaparecieron del establecimiento rural "La Tradición", un predio de 70 hectáreas ubicado a un costado del parque industrial "Ruta 6" en Exaltación de la Cruz. Alejandro Nogués, su coordinador, señala que es el primer episodio de robo de caballos que registran desde hace un largo tiempo, que hicieron la denuncia a la Policía Rural de la zona y que está en conocimiento de otros casos similares en Capilla del Señor y Luján.





Los caballos desaparecidos del predio “La tradición" en Exaltación de la Cruz.



