Juntan firmas para detener la rezonificación de El Tajiber

La iniciativa es liderada por la referente ecologista Adriana Anzolín. El proyecto es impulsado por el Gobierno municipal y está trabado en el HCD. La rezonificación de una gran extensión de tierra del Tajiber contigua al parque nacional Ciervo de los Pantanos para autorizar la realización de actividades industriales está bajo polémica: trabada en el Honorable Concejo Deliberante por falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, ahora son referentes del movimiento ecologista quienes han alzado su voz contra la iniciativa del Gobierno municipal. A través de la plataforma de peticiones on line "Hagamos Eco", creada por Greenpeace Argentina, vecinos comprometidos con el cuidado del medioambiente de la región están juntando firmas para solicitarle al intendente Sebastián Abella dar marcha atrás con el proyecto, que ya tiene despacho de la comisión de Legislación -controlada por Cambiemos-, aunque continúa frenada en la de Salud y Medio Ambiente -en manos de las bancadas disidentes-. Una de las personas atrás de esta protesta es Adriana Anzolín, licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Red de la Cuenca del Río Luján, para quien sería un "retroceso tremendo" la rezonificación del Tajiber. "El Código Urbano prohibió la radicación de industrias en esa zona con buen tino", afirmó la referente. Para Anzolín, la instalación de industrias en esa zona pondría en jaque la biodiversidad del parque nacional Ciervo de los Pantanos. Además, dijo, atenta contra la idea de crear un corredor ecoturístico "tal como viene promoviendo la propia Municipalidad". A fines de la semana pasada, el Gobierno habría intentado fijar una sesión extraordinaria para tratar el proyecto, intención que no sería viable desde el punto de vista de la oposición porque el HCD prevé que rezonificaciones de este tipo requieren audiencias públicas para cumplir con la Ley de Hábitat provincial. De acuerdo a fuentes legislativas consultadas por este medio, la parcela que se quiere rezonificar, propiedad de la vieja Compañía General de Fósforo, estaría en la mira de un grupo desarrollador y no tendría todavía una utilización posterior definida. Es decir, no se sabe qué empresa o qué tipo de emprendimiento se instalará en ella. Sin embargo, en diálogo con LAD, Anzolín afirmó que el interés concreto es de Petromining, la empresa de logística petrolera propiedad de la multinacional holandesa Trafigura, que desea ampliar su parque de tanques para almacenamiento. "Todo el mundo sabe lo de Petromining", dijo la mujer, quien advirtió que la rezonificación de esos terrenos reduciría a su mínima expresión la "zona de amortiguamiento" que debe rodear al parque nacional Ciervo de los Pantanos. "Parque Nacionales también está muy preocupado", alertó. Como contrapropuesta, el grupo de ecologistas detrás del petitorio a Abella promueve el ecoturismo, aprovechando las bondades naturales de la zona y la cercanía con la región metropolitana de Buenos Aires. "(A la rezonificación del Tajiber) no le vemos ningún beneficio para la comunidad", remarcó Anzolín.



"No le vemos ningún beneficio para la comunidad", dijo Anzolín sobre la rezonificación de El Tajiber.



Juntan firmas para detener la rezonificación de El Tajiber

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: