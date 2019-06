La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jun/2019 Opinión:

Gobernables

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli. Foto: Facebook.

¿Ya nadie confía en Argentina? El camino al estancamiento y recesión de la actividad económica que no ayudó a bajar los precios. Los dilemas de una economía abierta sin protección. Era comprensible que luego de conocerse públicamente la alianza electoral Macri-Pichetto, los mercados reaccionaran favorablemente. Quieren gobernabilidad: el atributo que inculcaría Pichetto a Cambiemos, pero también quieren ajuste. En una reciente entrevista al medio Letra P, la economista Marina Dal Poggetto, ex número dos del Estudio Bein & Asociados, plantea esa discrepancia entre los intereses de mercado en el año 2017 (gobernabilidad) y en el 2018 (gobernabilidad más ajuste). También marca una cuestión central para el relato de Cambiemos, que fue el de la tecnocracia, o el jactarse de contar con los mejores equipos de gestión cuando se ven a las luces más obstáculos que conquistas en el terreno económico. Evaluemos los dos objetivos que se planteó el gobierno: atraer inversiones extranjeras (dólares) a través de un programa de austeridad fiscal y bajar la inflación mediante una política monetaria independiente llevada a cabo por el Banco Central. El primero de los objetivos fue frustrado prontamente en 2016. El presidente prometía entonces un segundo semestre plagado de inversiones, que tampoco llegaron en 2017, mientras su equipo económico avanzaba en una propuesta de reforma tributaria que no llegó a tratarse en el Congreso. Los tiempos de la austeridad fiscal se aceleraron a mediados de 2018 bajo la tutela del Fondo; en tanto aquella condicionaría los desembolsos de dólares del organismo. Sin embargo esto no activó ningún mecanismo autónomo, ningún incentivo singular, en el sector privado internacional, o los mercados, que los indujera a traer sus dólares a Argentina (de manera genuina). Es dudosa la idea de que el equilibro fiscal lleva de suyo el ingreso de capitales foráneos a una economía. O, como toda idea, es válida bajo cierto contexto. Las falencias de la administración de Cambiemos tuvieron que ver en gran medida con esa necedad para reconocer el resto de las condiciones que atentan contra el ingreso de dólares, en una economía pequeña y abierta al mundo como la argentina. El "optimismo" y "confianza" que suele apresar al presidente es en realidad negligencia, tozudez. Solo los más buitres de los fondos de inversión pueden querer entrar en una economía que está en recesión. Y ese parece ser el rol de Pichetto en la "nueva" fórmula del cambio: una gobernabilidad con miras hacia afuera. Fue difundida en la prensa local la noticia de las reuniones que el senador mantuvo en abril, durante un viaje por los Estados Unidos, con los fondos BlackRock, Templeton y VR Capital. Conocidos los dos primeros por haber ayudado, temporariamente, al entonces Ministro de Finanzas, Luis Caputo, a contener la corrida cambiaria de abril de 2018. Por entonces Caputo discutía con el FMI una posición que le costó su cargo político: el Banco Central Argentino debe intervenir diariamente en el mercado de cambios; no es posible una liberalización plena en nuestro país pequeño. Un año después -algo tarde para la velocidad con la que se mueven las finanzas-, el FMI autorizó las intervenciones diarias del Banco Central. En tanto, el pasado jueves, los mercados aplaudieron el señalamiento a Pichetto pero el viernes volvieron a desdeñarlo: el dólar subió nuevamente, para cerrar la semana en $ 43,87, y se registró un esperable incremento en el volumen operado. Sobre el segundo de los objetivos planteados por la administración de Cambiemos también hubieron novedades la pasada semana. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, llamó a conferencia de prensa el día jueves luego de que el INDEC informara que la inflación de mayo había bajado tres décimas respecto del mes anterior hasta el 3,1% mensual. Sandleris celebró la segunda baja consecutiva de la variación mensual del índice de precios, pero a su vez reconoció: "estas cifras siguen siendo muy altas. Están todavía muy lejos de los niveles aceptables" (57,3% fue el aumento de precios respecto del año pasado). Sin estabilidad cambiaria es imposible la estabilidad de precios en una economía abierta. Y, retomando el primero de los objetivos de gobierno, si una economía pequeña y abierta al mundo como es Argentina, no crece, no se muestra sustentable, es impensable que ingresen capitales de manera genuina. La economía no funciona como compartimentos estancos: debe crecer en su conjunto. Un sector de la actividad económica puede traccionar en mayor o menor medida al conjunto, pero, a la inversa, si la economía se viene a pique, no puede salvarse de manera aislada. Esa es la situación económica actual, parece ya tarde para evitar una crisis.



