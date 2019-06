La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jun/2019 Rubén Romano:

Rubén Romano asegura que la clave de un posible triunfo en las próximas elecciones "está en representar a la mayor cantidad de vecinos, con una propuesta amplia y que abarque a todos". Por eso, se mostró convencido de la inclusión de todos los sectores de la oposición "para terminar en todos los niveles con un Gobierno que ha fracasado, y cuyas víctimas han sido los ciudadanos, en especial, los más desprotegidos". Aún no se han confirmado las candidaturas a Intendente en Campana. Pero si hay alguien que reúne un fuerte consenso entre quienes rechazan la gestión de Cambiemos y aquellos que buscan contención por sentirse perjudicados por las medidas de Gobierno que incluyen desempleo, inflación, pérdida del poder adquisitivo y aumento de tarifas, entre las menos populares, es el Dr. Rubén Romano. Y fue precisamente Romano quien consultado sobre las posibilidades de unidad dentro del espacio que representa, no dudó en asegurar que "los dirigentes que integran el campo nacional y popular han asumido la responsabilidad de reflejar la unidad que los argentinos vienen expresando al rechazar este modelo de Gobierno que durante cuatro años, se dedicó a negociar en lugar de gobernar. Por eso, a sus empresas les ha ido fantástico, y a la gente, le va cada vez peor. En ese marco, estamos trabajando para conformar entre todos el mejor proyecto posible, que sea una alternativa válida, amplia y plural, donde tengan lugar todas las personas con sus coincidencias y diferencias. Lo importante es querer lo mismo para la gente, comprometerse a sacarlos del pozo donde los han enterrado, y asumir el desafío de revertir esta difícil situación". Romano sabe que las posibilidades del Frente Todos son concretas. "Pero la gente espera de nosotros gestos que marquen una diferencia. No podemos hablar de unir a los argentinos y a los campanenses, si no alcanzamos un acuerdo interno. Estoy convencido que lo vamos a lograr, y que la suma de todos será la opción que necesitan los vecinos. Siento que tenemos la oportunidad histórica de unirnos para terminar con el padecimiento de mucha gente". Además, resaltó que "será muy valioso poder sumar a dirigentes y referentes que puedan aportar a este proyecto experiencia, pero también juventud y renovación. Lejos de las apetencias personales, debemos ponernos a disposición y al servicio de la gente. A nivel nacional, nos han mostrado cual es el camino a seguir. La construcción que realizan Alberto y Cristina Fernández muestran que además de la unidad, se trata de la apertura, del acuerdo y los consensos. Debemos, desde nuestro lugar, seguir en la misma línea". "Hemos entendido que el protagonista debe ser el proyecto. Ese que venimos conformando desde el lanzamiento del Gran Acuerdo Campanense, al que cada día más vecinos suscriben. En lo personal, he decidido ponerme al servicio de la comunidad. Pero no por ambición personal, sino porque siento que se le debo a mi Ciudad. La clave para alcanzar la victoria está en representar a la mayor cantidad de vecinos, con una propuesta amplia y que abarque a todos, para terminar en todos los niveles con un Gobierno que ha fracasado, y cuyas víctimas han sido los ciudadanos, en especial, los más desprotegidos" concluyó.

