Así lo afirmó Carlos Ortega, Secretario General del gremio de la ANSeS. "Con Axel y su equipo, la provincia vuelve a ponerse en marcha", señaló el gremialista. La herencia de María Eugenia Vidal para el próximo mandato será un paquete de vencimientos de deuda por, al menos, u$s7.248 millones. A esa suma se agregarán los pasivos que logre refinanciar durante 2019, dado que este año vencen unos u$s3.100 millones. "Buenos Aires tuvo una gestión de su deuda externa por demás irresponsable, poniendo en riesgo las finanzas de su futuro inmediato", señaló Carlos "el Toro" y agregó: "El 75%, unos u$s 9.300 millones de la deuda total debe pagarse entre 2019 y 2023. Además, el 80% del total de deuda está tomada en dólares y en euros. ¿Eso es abrirse al mundo? ¡Por favor!". En ese mismo sentido, el gremialista campanense aprovechó para manifestar su apoyo a la candidatura del ex ministro Axel kicillof a la gobernación: "Luego de este festival, se necesita un piloto de tormentas como Kicillof. No me caben dudas que con Axel y su equipo, la provincia vuelve a ponerse en marcha. Queremos una provincia de Buenos Aires que integre a todos. Vidal logró en 4 años que se deteriore la Educación, la Seguridad y la Salud. Hoy nuestra provincia está con más deuda en dólares y lo que es peor: más deuda social". Ortega también abogó una vez más a la unidad del peronismo a nivel local "para recuperar la ciudad para su gente" y disparó: "Si Sebastián Abella quiere que Campana sea noticia, que se dedique a correr carreras y ganar campeonatos de automovilismo, y deje que el peronismo se ocupe de gobernar Campana en serio y no sólo para sus jefes políticos. Pocos parecen tomar nota que el Concejo Deliberante acaba de rechazar la Rendición de Cuentas del 2018 por todas las irregularidades cometidas y espero sean sancionadas como corresponde por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Axel tiene experiencia y capacidad para resolver los temas pendientes que nos dejan Vidal y Abella". Consultado particularmente por el desempeño de la ANSeS en estos últimos meses, contestó: "En el largo plazo, me preocupa sobremanera la suerte del Fondo de Garantías de Sustenta-bilidad, y su desmanejo a favor de intereses que poco tienen que ver con los jubilados y pensionados. Todos sabemos de los bonos a un ridículo 12% que le enchufaron a fines del año pasado al FGS para financiar a Vidal, por ejemplo. Un escándalo. Y ahora especulan con financiar parte de un gasoducto de Vaca Muerta. Cientos de millones de dólares que no me queda claro cuándo y a qué tasa se recuperará ese dinero del Fondo de Garantía. Después, está el día a día y cualquiera lo puede ver: el ANSeS de Campana se convirtió en una financiera del ajuste. Antes, nuestros jubilados iban a la sucursal de Av. Mitre a buscar tarjetas de crédito para viajar, para mejorar su vivienda o hacerle regalos a los nietos. Ahora van a sacar créditos para pagar deudas con las prestadoras de servicios públicos, o comprar remedios porque el PAMI, además, ni siquiera les reconoce los remedios o los tratamientos prolongados. Parece una película de terror, pero esta realidad supera cualquier ficción. Y si esta gente nos sigue gobernando, ellos mismos avisaron que va a ser peor".

