La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jun/2019 Carlos Gómez:

"No queremos una ciudad dividida"







El concejal Carlos Gómez de la UV Más Campana se hizo presente en la zona donde pretendía instalarse el peaje de Ruta 6. "La presencia de un cartel de la empresa concesionaria de la Ruta Provincial 6 donde iba a instalarse el peaje generó preocupación a los vecinos y nos acercamos al lugar", explicó Carlos Gómez. "Desde el bloque de la UV Más Campana nos comprometimos a realizar un pedido de informes, ante el Honorable Concejo Deliberante, sobre si existen intenciones de retomar la obra del peaje". "Desde el primer momento nos comprometimos a trabajar para que Campana no quede dividida por un peaje donde los campanenses no han tenido ningún tipo de capacidad de decisión y que traería serios problemas para los vecinos". "Necesitamos que el Intendente evite la división de nuestra ciudad y esperamos que pronto se expida su postura, para evitar generar en Campana ciudadanos de primera y de segunda", concluyó.

El concejal Carlos Gómez de la UV Más Campana se hizo presente en la zona.



