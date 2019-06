Alejo Sarna y Alberto Fernández compartieron una cena

Fue junto a más de 2 mil empresarios Pymes. "El país se encuentra actualmente en un escenario espantoso, con una economía desquiciada" dijo Fernández El joven referente de Vamos Campana Alejo Sarna participó de una cena junto a Alberto Fernández precandidato a Presidente del Frente de Todos, con más de 2 mil empresarios Pymes que hoy están sufriendo la crisis política. En relación a ello, Fernández sostuvo que "no tenemos que bajar los brazos porque vamos a levantarnos otra vez como lo hicimos en 2003. Acá están los que resistieron una política de destrucción de la economía y quienes van a poner de pie a la Argentina otra vez", dijo Fernández ante más de dos mil empresarios pyme y agregó que "el Estado debe ser socio del pequeño y mediano empresario, porque invierte, no especula y genera el 70 por ciento de los puestos de trabajo". Por otra parte, Fernández aseguró que "el país se encuentra actualmente en un escenario espantoso con una economía desquiciada. Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Macri ha perdido la capacidad de decidir. Hoy los problemas de Argentina no se resuelven en Argentina, la política cambiaria y la política monetaria no se deciden en el Banco Central, en el Ministerio de Economía sólo tenemos gerentes que hacen lo que el FMI dice", detalló, y sentenció: "Por esta vía nos están conduciendo a un precipicio, estamos virtualmente en un default que sólo la fantasía del apoyo del FMI parece ocultar. El 27 de octubre vamos a dar vuelta esta página negra que se empezó a escribir el 10 de diciembre de 2015". Por su parte, Alejo Sarna, referente de Vamos Campana sostuvo que "estos encuentros junto a empresarios Pyme son fundamentales dado que permiten escuchar a quienes son una pieza clave de sector productivo nacional que son los que generan más y mejor trabajo. Poder pensar en una economía que, desde la apuesta al crecimiento del mercado interno permita recuperar la actividad económica y recuperar la salud financiera de las Pymes, es vital para crear un país con trabajo, crecimiento e inclusión" sostuvo el joven referente y concluyó que "la unidad es el camino para lograr ese objetivo".

Alejo Sarna junto a Alberto Fernández en la cena con más de 2 mil empresarios Pymes.



Alejo Sarna y Alberto Fernández compartieron una cena

