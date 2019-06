Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 16/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 16/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MURIÓ BEATRIZ SALOMÓN La recordada actriz y ex vedette Beatriz Salomón murió ayer como consecuencia del cáncer de colon que sufría, mientras se encontraba internada en estado de coma en el Hospital Fernández. La actriz había sufrido una recaída en el tratamiento por el cáncer de colon que realizaba y en las últimas horas su estado de salud empeoró, por lo que en las redes sociales sus allegados armaron una cadena de oración para pedir por su recuperación. Salomón, de 65 años, había sido internada unos diez días atrás en el Hospital Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires, tras haber sufrido una recaída de la enfermedad que padece desde hace más de un año. Por tal motivo, en las últimas horas, varias figuras del espectáculo escribieron en las redes sociales sus oraciones por la salud de la actriz, cuyo estado se había agravado a raíz de una operación de cadera a fines de 2018. FERNANDEZ SALE EN DEFENSA El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, defendió ayer a su compañera de fórmula y ex presidenta Cristina Kirchner frente a las acusaciones por presunta corrupción y aseguró que más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer "no es chorra", pero "la metieron con fórceps en un sinfín de causas". Fernández no rechazó la posibilidad de que haya habido casos de corrupción durante el gobierno anterior pero aseguró: "Sé que Cristina no se metería nunca en una cosa así. La conozco. Podemos atribuirle mil cosas, que es antipática, que es soberbia, pero Cristina no es chorra ni ladrona, estoy seguro de lo que digo". En declaraciones a La990, el ex jefe de Gabinete afirmó que "los procesamientos de Cristina son todos arbitrarios" y hay en ellos "una aplicación de la responsabilidad objetiva que es incomprensible". LO PEOR YA PASÓ El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sostuvo que "el peor momento de la crisis" en la Argentina ya pasó, mientras advirtió que la incertidumbre electoral "castiga fuerte desde el punto de vista del Riesgo País". "El peor momento de la crisis ya lo pasamos. Estamos entrando en la etapa en la que empezamos a ver signos de recuperación", destacó el ministro, quien señaló que "como mueren empresas, nacen empresas". Sin embargo, aclaró: "No es un consuelo porque hay que trabajar sobre aquellas que están teniendo problemas". HOY SE VOTA Tras anotar sus alianzas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos aguardan con expectativa las elecciones de hoy, cuando las provincias de Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego elegirán a sus gobernadores y volverán a dar pistas de los comicios nacionales. Desde ya, se vislumbra que será una jornada de festejos para el peronismo kirchnerista, debido a que se trata de un año en el que vienen ganando los oficialismos en todas las elecciones provinciales que se realizaron en el año y los comicios programados para este domingo parecen no escapar a esa tónica. El peronismo gobierna en tres de las cuatro provincias en las que se vota (San Luis, Formosa y Tierra del Fuego) y se encaminaría a retener esos distritos, mientras que en Santa Fe sueña con arrebatarle la Gobernación al Frente Progresista que lideran los socialistas y que gestionan desde hace 12 años consecutivos.

