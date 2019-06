Efemérides del día de la fecha: 16 de Junio

DÍA DEL INGENIERO Este día fue establecido para conmemorar la creación de la carrera ingeniería. En 1855, Carlos Enrique Pellegrini, padre del Doctor Carlos Pellegrini, le propuso a José María Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires, crear esta carrera. Encantado con la propuesta, el rector fue uno de los principales impulsores, su objetivo era "formar en su seno ingenieros y profesores, fomentando la inclinación a estas carreras de tanto porvenir e importancia para el país" A pesar de que contaba con el apoyo del Consejo de Instrucción Pública esta propuesta se concretó en el año 1865 por medio de un decreto que estableció el Departamento de Ciencias Exactas en la UBA y sobre la base de éste creó la carrera. El primer ingeniero civil en graduarse fue Luis Augusto Huerga en el año 1870 y la primera ingeniera civil fue Elisa Beatriz Bachofen graduada en el año 1917.

BOMBARDEO A PLAZA DE MAYO Ocurrió en el año 1955, un comunicado oficial había anunciado que a las 10 de la mañana se haría un espectáculo aéreo con los aviones Gloster Meteor para homenajear la bandera y al Libertador José de San Martín por los destrozos en la catedral donde descansaban sus restos. Estaba nublado y hacía frío pero esto no impidió que los curiosos se acercaran a la plaza y se sumaran al movimiento habitual de la zona. Mientras tanto el presidente Juan Domingo Perón se encontraba en su despacho cuando Carlos Benito Jáuregui, director de la SIDE, le informó que el espectáculo podía ser un ataque aéreo. Como no había una confirmación, decidió continuar con su agenda hasta que el general Lucero confirma lo informado. Así, Perón es trasladado a su despacho en el Ministerio de Guerra donde escucha los primeros estallidos. A las 12.40, 5 aviones Beechcraft, los primeros de los 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica, dejaron caer las primeras bombas sobre la Casa de Gobierno y el ministerio de Hacienda. Detrás de estos, los seguirían los North American AT6 y los bombarderos pesados Catalina. Los aviones llevaban escritos "Cristo Vence" manifestando la oposición a la Ley de Divorcio sancionada en 1954 y la convocatoria de la Asamblea Constituyente para hacer al país laico. El ataque aéreo mató a 350 personas y dejó 2000 heridos, sobre el centro de Buenos Aires se descargaron 14 toneladas de explosivos que impactaron en el edificio de la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policías y el Palacio Unzué. VALENTINA TERESHKOVA: LA PRIMERA MUJER EN VIAJAR AL ESPACIO Un día como hoy en el año 1963, Valentina Tereshkova partía del cosmódromo de Baikonur a bordo de la nave "Vostok 6". En ese momento la Unión Soviética quería poner en órbita por primera vez a una mujer antes que Estados Unidos, las naves seleccionadas eran "Vostok", como eran automáticas y no contaban con un dispositivo de aterrizaje, los altos mandos se dirigieron a los clubes de paracaidismo y aviación. Allí encontrarían a Tereshkova una obrera textil que se destacaba como paracaidista en el club deportivo de Yaroslav. En 2 días, 22 horas y 55 minutos, la "Vostok 6" dio 48 vueltas al planeta Tierra.

Efemérides del día de la fecha: 16 de Junio

