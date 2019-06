A cuántos niños les gustaría poder decir esto, pero no todos tienen un padre que los ame o a quien se lo puedan decir……. Ser padre es uno de los mayores regalos y a la vez responsabilidad, que una persona puede recibir de Dios. Es al mismo tiempo una tarea hermosa y desafiante. En verdad, todos nosotros necesitamos de la figura de un padre, y cuando el padre biológico no asume este papel, surgen muchos problemas. ¡Los seres humanos, necesitamos de un punto de referencia y seguridad! Ningún niño puede ser feliz sin una relación buena y cercana con su padre, asimismo nosotros, los seres humanos, creados por Dios, no podemos ser felices sin una relación personal con Dios , (Nuestro Padre Celestial). En medio de los problemas y preocupaciones de cada día, en que los padres y la familia están perdiendo el rol que Dios les diera, muchas veces nos sentimos como huérfanos en un mundo que nos está ahogando y no caemos que tenemos un "Padre" , que hace rato le hemos dado la espalda, no lo tratamos, Él nos está anhelando y nos está esperando. Como nos gustaría poder gritar por auxilio y decir como cuando éramos niños: ¡Papááá… ayúdame! ¡Sí!, qué bueno seria, volver a ser un niño, sentirse seguro en los brazos de su padre, no importa lo que pase. Ser un niño que tiene un padre a quien admira y puede contar sus problemas y dificultades, y su padre lo comprende y lo puede ayudar. Y es posible: ¡podemos volver a "ser niños"! ¡Podemos nacer de nuevo y tener un Padre que nos escucha y nos comprende! Es realmente posible, porque Dios se propone y quiere hacer esto, por nosotros, y con nosotros. (Juan 3:3), Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La fe en el sacrificio de Cristo, nos vuelve Hijos de Dios, y es por eso que el propio Jesús nos anima a decir con toda confianza; Padre nuestro que estás en los cielos…. Papaaaá… ¡ayúdame! Me arrepiento de no hacerte caso, estoy en problemas, "te necesito". Por Jesús, Dios responde a todos: ¡Aquí estoy!, acepto ser tu Padre de ahora en adelante, si tú lo deseas, y vamos a hacer una fiesta, porque este hijo que lo creía perdido, lo he hallado; (Lucas 15:11-23), ¡ya! empieza a leer la carta que te mandé hace tiempo, ¡La Biblia!, en ella te digo muchas cosas, y una de ellas es, cómo me gustaría que seas, para que sepas salir de los problemas, y yo te voy a ayudar a lograrlo. ¡Es verdad!, Dios te está esperando, El, es un Dios compasivo, misericordioso y con deseo de hacernos el bien, no tiene demandas caprichosas de un Dios excesivamente severo, quiere que vos seas su hijo cercano y obediente, no tardes en decidirte a buscarlo, El hace mucho que te está siguiendo, porque quiere darte un abrazo, y tener un encuentro contigo, solo que vos, no lo ves; ¡qué te parece, si das la vuelta y le salís al encuentro! No te vas a arrepentir jamás de hacerlo, te lo decimos por experiencia propia. Te cambiará la vida, y serás un hijo agradecido a tu Padre , lo conocerás más profundamente, y disfrutarás diariamente de las bondades de tu " Padre Celestial ". (Lucas 11: 11,12) ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en su lugar, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Jesús dijo: "El que me ama, Mi Palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él". (Juan 14:23) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¡Feliz día del Padre!

Por Luís Rodas

