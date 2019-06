"Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de El aquella hora. Y decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño; y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez, y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya; ha llegado la hora; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores" (Marcos 14, 32).

Charlas y conferencias realizadas por Giorgio Bongiovanni en Italia

Pregunta: ¿Nosotros recordaremos lo que hemos sido?

Giorgio: Claro, es el único privilegio, si así lo podemos llamar, que nos dará el Señor. Jesús es un Juez justo, cuando juzga no pretende que Le creas ciegamente. ¡Recordarás todo, si no fuera así te mostrarán todo lo que has cometido a través de un sistema de video-hologramas! ¡Os dejo imaginar lo que verán los pedófilos y los que han torturado y quitado los órganos a los niños, para vendérselos a los ricos! ¡Jesús será despiadado porque le mostrará a cada uno los pecados que ha cometido! Los Extraterrestres poseen el archivo completo de la historia del hombre, con todas sus acciones, en la memoria de una computadora que se llama Kadar Laku (en nuestro idioma significa grabador de memoria). Si quisieras ver cómo fue torturado y asesinado Jesús los Extraterrestres te lo mostrarán y no sería una reconstrucción. En ese día Él le dirá a Matteo Messina Denaro: "¡mira!" y él verá el momento preciso en el que, junto a otros, estranguló y disolvió en el ácido a un niño de 11 años. Entonces Jesús le preguntará: "-¿Ves? ¿Tú eres ese hombre? ¿Qué crees que te mereces? ¿Te has arrepentido ante los justos a los que Yo tenía en la Tierra?". Matteo implorará perdón, pero el Señor le responderá "¡No tienes perdón, irás a la segunda muerte!" Así será el Juicio. Como es sabido soy un provocador y soy capaz, por la enorme rabia que siento interiormente, de decir: "-Señor - ahora os pongo a prueba - ¿si o si tengo que irme con los elegidos? ¡Quiero quedarme aquí para ver Tu Juicio! ¡Allá me aburro! ¡Quiero ver el triunfo de la Justicia y quiero disfrutar de su llegada!" y Él me respondería: "-Esta es la Ley, si te quedas aquí significará que tendré que castigarte y mandarte al infierno". Y yo le diría nuevamente "-Pero Señor ¿me dejarás gozar del juicio o no?... ¡Bien entonces voy al infierno porque de todos modos allí convertiré a los diablos! Señor, sea cual sea el lugar al que me mandes estarás en mi interior porque Tu Reino está en mi interior. No me interesa el Paraíso que Tu Padre instaurará en la Tierra, me siento feliz por todos Tus elegidos. Como has dicho: ¡El Reino de Dios está en vosotros´ cualquiera sea el lugar al que me mandes seré Tu servidor! ¿Ahora me dejas disfrutar del Juicio?". Luego me sentaré allí y veré una película extraordinaria: El Juicio de Cristo. Él será justo y perfecto, no es un corrupto.

P: A quien se salva, ¿qué cosa deberá ser juzgada?

Giorgio: Te podrá decir: "Tesoro, has cometido pecados, esto no tendrías que haberlo hecho, pero me has sido fiel, vas al Paraíso", pero ese Jesús ya no existe. O mejor dicho, siempre es así, ¡pero ese día Su función será otra y será terrible! Está escrito en todos los textos sagrados: "Y viene el Día terrible que el Señor se ha reservado", "Yo enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor". No está hablando de Adonay, sino de Cristo. La Iglesia no habla de Su retorno porque tendría que explicar el juicio, no porque no quiere hablar de ello; es más, le gustaría.

Este es el rostro de Cristo (imagen del Consolador) que no está crucificado: si estás sufriendo te da temor, si estás sereno te sonríe con aprobación, no con sarcasmo, y te da una alegría infinita; si te sientes flojo empieza a mirarte mal, si eres tibio Le sale la saliva de la boca porque está vomitando. Cuando hacemos tonterías nos mira mal y con Su belleza extraordinaria, el Consolador nos dice: "Hijo, ¿qué haces?". ¡Ese es Cristo! Sin embargo nosotros pensamos siempre en un Cristo bueno, que todo lo perdona. ¡No! No será así. Ese rostro es de los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo y será Él el que nos juzgará, por eso quiero que esté en todas las habitaciones. La personificación del Espíritu Santo, que nadie ha visto nunca, tiene ese rostro, por lo tanto, Le puedo llamar lo mismo Cristo que Padre, porque ahí dentro está todo. Dado que el Espíritu Santo es invisible, para mostrarse tiene que asumir la imagen de hombre, que no es la del Jesús misericordioso. Es bonito que tengamos en nuestras habitaciones el Jesús que se hizo crucificar, el Amor más grande de todos los amores. Esa es la imagen del Cristo juez, y dado que estamos en los tiempos del juicio, yo quiero tenerla en todas partes, incluso en el coche y en el monedero, porque es una imagen viva, no porque sea fanático. Tú puedes hablar con Él, no es una actitud de idolatría. Tenéis que tenerle en casa porque Él tiene que estar presente, tanto para protegeros como para amonestarnos. En mi casa, en el comedor, tengo un poster grande como la pared, cuando la familia se sienta a la mesa, antes de empezar a comer, Le miramos un instante para darnos cuenta si nos hemos comportado bien con conciencia. Ahora me está sonriendo porque digo cosas justas. Soy humano y a veces no lo logro, pero después Él me indica siempre la dirección correcta.

