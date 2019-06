P U B L I C







Jazmín en el Colegio La Salle en Florida

Jazmín Género viajó en representación al colegio La Salle en el partido de Florida. En octubre recién se conocerán los resultados finales pero la joven adelanta "no busqué tanto resultados sino la experiencia de asistir a este torneo". La Fundación Olimpíada Matemática Argentina tiene como objetivo fundamental estimular entre los jóvenes la capacidad para resolver problemas. Para esto, organiza distintas competencias a lo largo del año. La participación en las olimpíadas es a través de los colegios. Las principales competencias son la Olimpíada Matemática Argentina, para alumnos de secundaria, y la Olimpíada Matemática Ñandú para alumnos con 5, 6 y 7 años de escolaridad. La Olimpíada Matemática Argentina tiene 3 niveles: primer nivel para alumnos con 8 y 9 años de escolaridad, segundo nivel para alumnos con 10 y 11 años de escolaridad y tercer nivel para alumnos con 13 años de escolaridad. La joven campanense Jazmín Género (14), asiste a tercer año de la secundaria del Colegio Padre Aníbal Di Francia y participó por primera vez del Pretorneo Internacional de las Ciudades. Se realizó en dos rondas; la 1º fue el 29 de abril y la 2º el pasado 3 de junio. Estas pruebas se toman en colegios de la región del participante, pero es la misma prueba en todo el país. En cada una de estas rondas, se dan 4 problemas. En este caso la joven viajó al partido de Florida, provincia de Buenos Aires al Colegio La Salle. "No me esperaba este torneo. Es hermosa la satisfacción de decir luego: "me salió el resultado". De Matemática, Geometría y Combinatoria y Probabilidad son los problemas. Género destaca "mi fuerte son las ecuaciones y lo más bajo es la parte combinatoria"·. La joven ya viene desde los 8 años compitiendo en este tipo de certámenes, realizó el intercolegial, pasó por los zonales, en la instancia provincial viajó a Mar del Plata y después participó en Pilar de del regional (instancia previa al nacional). Ahora sólo quedar esperar hasta octubre que se den a conocer los resultados. Los alumnos que llegan a instancia nacional pueden clasificar para participar al año siguiente de distintas pruebas de selección para participar en olimpíadas internacionales. El Torneo es una competencia de matemática organizada desde Moscú, Rusia, pero se realiza en cada país participante y se envían las mejores 12 pruebas a Rusia. Otras competencias y actividades que organiza la Fundación son: Computación y Matemática, Fotografía y Matemática, Literatura y Matemática, Clubes Cabri y MateClubes. La participación en estas competencias es independiente de las anteriores. Sin lugar a dudas estos certámenes logran que los alumnos se prueben a sí mismos, expandan sus conocimientos en sus áreas de interés y vivan nuevas experiencias junto a sus pares. "Es lindo participar porque tenes mucho reconocimiento y ayuda el compañerismo. No busque tanto resultados sino la experiencia de asistir a este torneo", concluye la joven. PALABRAS DE LA PROFE Jazmín tiene la ayuda de su profesora de matemática Andrea Ventriggi para practicar. En diálogo con La Auténtica Defensa menciona "ver que hay chicos que en nuestros colegios de Campana y de todo el país quieran seguir apostando a competir en matemática es muy gratificante para los profesores también". "No es un examen por resultado sino que se valora el procedimiento. Ver cómo piensan, razonan y como llegan. No todos piensan de la misma manera lo importante es que cada uno pueda llegar al resultado bien o mal" Destaca el sacrificio de las horas extras, ya que aparte de la asistencia a las clases, Jazmín practica a contraturno. Siempre que se llega a una instancia de competencia, el consejo que da "no lo tomen como si me va mal es algo negativo. Todo es aprendizaje y es sentirse orgulloso que lo logré".

La joven campanense junto a su profesora de matemática Andrea Ventriggi





Por primera vez:

El Colegio Padre Aníbal Di Francia participa del Pretorneo Internacional de las Ciudades

