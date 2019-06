La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jun/2019 Opinión:

Me reitero en mi pensamiento. La semana pasada planteé la cuestión de la integración territorial y con motivo del artículo recibí varios comentarios relacionados con las imposibilidades fácticas de muchos de esas inquietudes. Imposible no hay nada, a pesar de lo difícil que parezca y a la prueba me remito. El gráfico que ilustra la nota es la nueva traza de la Ruta 7 en el tramo identificado como el Bypass de San Andrés de Giles. Nace en el kilómetro 98 de esa ruta y se une a la antigua traza en remodelación a la altura del kilómetro 106 y desvía el curso de tránsito rápido y camiones que se estima en un flujo diario de 6000 vehículos. La obra no es solo un tramo de ruta sino la construcción de 3 distribuidores, en los accesos e intersecciones, con lo cual estamos hablando de una operación vial de envergadura, y un hecho de planificación de gran magnitud porque favorece la integración territorial del ejido urbano actualmente cortado por la traza de la antigua ruta, además de la incorporación al área urbanizable de un conjunto de terrenos que promueven el crecimiento urbano de la ciudad. Es obvio que es mucho el esfuerzo, pero así de grande es el resultado. Si hubiéramos quedado limitados por el razonamiento de la imposibilidad, nunca se hubiera programado semejante obra, y nunca se hubiera logrado este conjunto de efectos urbanos complementarios. Por eso insisto en que una de las variantes primarias es el análisis de una desviación de la ruta para favorecer nuestra integración territorial, y la otra variante quizás menos compleja es el soterramiento de un tramo de esa ruta de modo de integrar por sobre ese túnel los sectores urbanos de mayor cercanía y potencial crecimiento. Imaginemos solo por un momento la continuidad de las calles Belgrano, Moreno, Colón integrando el barrio Dallera, o la continuidad de Rawson, Castelli o Castilla integrando la sucesión de barrios, Villanueva, Los Nogales, Las Acacias. ¿Qué impacto urbano generarían semejantes integraciones? Consideremos que los espacios urbanos intermedios resultantes más allá de la continuidad de la trama circulatoria, podrían integrarse en áreas recreativas como el proyecto de la nueva Alameda en Santiago de Chile donde las sucesiones de cruces circulatorios se alternan con plazas secas e infraestructura deportiva y recreativa. Casualmente en ese proyecto la parte que corre soterrada, permite en la terraza superior generar un parque urbano que incluye áreas verdes y parques públicos. No es mi intención abundar en los usos potenciales ni la característica que pudiera tomar una propuesta similar en la zona a intervenir, ya que eso seguramente pudiera ser el resultado de un concurso de ideas una vez configurada la operación urbanística. Me interesa simplemente abrir el espacio de pensamiento alternativo para evaluar lo que defiendo permanentemente que es el fomento de la imaginación aplicada, en la solución creativa de los problemas urbanos que enfrentamos. Si el único pensamiento lineal es la corrección de los ejes de conexión existentes, puentes, rotondas y cruces, siempre vamos a tener una limitación en los resultados ya que esto se agota en sí mismo y por más grande que sea el cruce es solo eso un punto de conflicto focalizado, que queda sujeto a la ley de adaptación adicional, o sea, mejoro el cruce y tengo un crecimiento de demanda de uso, con lo cual con el correr del tiempo se revela como insuficiente llevándonos a fojas cero. Ninguna solución satisface el conflicto de un cuello de botella que articula espacios urbanos en crecimiento. Por eso la única solución válida es la búsqueda de alternativas imaginativas para promover la continuidad de la trama. Esto es el planeamiento urbano, lamentablemente, una materia ausente desde hace tiempo. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015



