El lunes 3 de junio en la ciudad de Olavarría y, con la presencia de la Mesa Directiva del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, comenzó en el Centro de Convenciones la capacitación sobre accesibilidad cognitiva llamada "Comprensión fácil de entornos y edificios". Para la ocasión llegó a Olavarría la arquitecta española Berta Liliana Brusilovsky especialista en el tema. En la presentación, además de la disertante, estuvo presente Claudio Bernardelli, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, el intendente Ezequiel Galli y el presidente del Capba VIII Arq. José Luis Arguiñena. La capacitación fue teórica y práctica y estuvo dirigida a profesionales de la construcción (arquitectos, ingenieros,), la invitación también fue extensiva a psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, doctores y público en general. El evento estuvo organizado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires Distrito VIII, Distrito V, Distrito VII y Distrito X, con la colaboración del Municipio de Olavarría, EL POPULAR Medios y diferentes empresas que apoyan esta iniciativa única en el país. El encargado de realizar la apertura formal fue el presidente del Colegio de Arquitectos del Distrito VIII José Luis Arguiñena, quien expresó: "Quiero agradecer a todos los colegas que están presentes y a los Colegios de Arquitectos de diferentes distritos que se acercaron a la jornada". Asimismo, Arguiñena destacó la presencia del Intendente Galli porque "siempre apoya estas actividades que hacemos aquellos a los que nos interesa el tema de la accesibilidad". En este sentido, el titular del Colegio de Arquitectos del Distrito VIII remarcó la presencia del senador provincial Alejandro Cellillo y la declaración de interés legislativo provincial y municipal. Por su parte, el Intendente Galli dijo: "Estamos muy contentos de tenerlos a todos acá porque la accesibilidad es una política de Estado para nosotros y hemos avanzado mucho en este sentido" "Somos la primera ciudad del interior del país que tiene el 100% de micros con accesibilidad y eso para nosotros es un orgullo enorme porque me pasa de encontrarme con vecinos que me dicen que recién ahora están conociendo la ciudad", agregó. De la misma manera Galli indicó que "estas cosas nos dan empuje y responsabilidad para seguir adelante en este trabajo de tener ciudades más amigables y accesibles. Agradezco que hayan elegido a Olavarría como punta de lanza para esta temática tan importante". El presidente del Distrito V al que nuestra ciudad pertenece, Arq. Jorge Alberto García comentó. "Estamos convencidos que el futuro de las ciudades debe ir por este camino, entendiendo que estas para ser verdaderamente inclusivas, deberán ser sensibles a la diversidad. De muy poco pueden ser útiles las ciudades inteligentes, si dentro de ese esquema no se tienen en cuenta a las personas con capacidades diferentes".

