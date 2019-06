Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 16/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 16/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Copa América:

SE CIERRA LA 1ª FECHA La Copa América 2019 comenzó el viernes por la noche con el triunfo de Brasil por 3-0 sobre Bolivia. Ayer, la primera fecha del Grupo A se completó con el empate sin goles entre Venezuela y Perú. El Grupo B se abrió con la victoria de Colombia por 2-0 sobre Argentina y continuará hoy con el partido entre Paraguay y Qatar (jugarán desde las 16.00). A su vez, hoy se abrirá el Grupo C con el cotejo entre Uruguay y Ecuador, que se disputará a partir de las 19.00. Mañana lunes, en tanto, será el turno de Japón vs Chile (20.00) La segunda fecha se pondrá en marcha el martes con los dos partidos del Grupo A: Bolivia vs Perú (18.30) y Brasil vs Venezuela (21.30). La presentación del conjunto de Lionel Scaloni en "Brasil 2019" dejó una pobre imagen y los cafeteros golpearon con los goles de Roger Martínez y Duvan Zapata en el segundo tiempo. El próximo compromiso del combinado nacional será el miércoles frente a Paraguay. La expectativa que generaba el debut de Argentina en la Copa América "Brasil 2019" comenzó a diluirse muy rápidamente: el flojo primer tiempo que jugó la Selección dejó en evidencia la falta de rodaje del equipo y también un planteamiento erróneo por parte del entrenador Lionel Scaloni. Sin embargo, Colombia marcó diferencias en la segunda parte, cuando había perdido el dominio del partido, por intermedio de Roger Martínez y Duvan Zapata en ataques que se elaboraron por el sector izquierdo. En el primer tiempo, el combinado nacional tuvo muchas dificultades para sostener la tenencia del balón y para salir desde el fondo con pelota dominada. Guido Rodríguez y Leandro Paredes fueron superados en el centro del campo; Ángel Di María quedó aislado contra la banda izquierda; y Lionel Messi y Sergio Agüero no dispusieron de pelotas de caridad. Así, lo único que mostró Argentina fue la voluntad de Giovani Lo Celso. Así, Colombia fue ganando protagonismo en el encuentro y se adueñó de la pelota y también del territorio, exponiendo también problemas en la Selección Nacional al momento de defender. En ese pasaje, se destacó la tarea de Juan Cuadrado, mientras que James Rodríguez encontraba espacios para manejar los hilos de su conjunto. Los cafeteros lograron presionar sobre el área de Franco Armani y hasta dispusieron de ocasiones de peligro, aunque de poca claridad. En el complemento, Rodrigo De Paul ingresó por Di María y Argentina mejoró, pero porque tuvo mayor compromiso y actitud con el balón. Por entonces, Argentina logró llegar con peligro al área defendida por David Ospina, quien tuvo brillantes intervenciones para desviar un remate de De Paul y también un cabezazo de Otamendi (en una acción que luego no pudo liquidar Messi, también de cabeza). Y cuando parecía que la Selección Nacional podía ilusionarse con alcanzar la ventaja, recibió un golpazo. James Rodríguez metió un gran cambio de frente para Roger Martínez y el exdelantero de Racing convirtió un golazo después de eludir la floja marca de Renzo Saravia y ensayar un violento remate al segundo palo de un Franco Armani que apenas atinó a mirar la trayectoria del balón. De allí en adelante afloró la impotencia de Argentina y el cambio de Matías Suárez por Agüero le agregó todavía más incertidumbre a un conjunto al que le faltaba peso ofensivo. Y en ese contexto, otro desborde de Colombia por izquierda derivó en un centro bajo que Duvan Zapata empujó al fondo de la red para marcar el 2-0. Ahora, para la Selección Nacional llegará el tiempo de la reflexión y autocrítica para preparar su segunda presentación, el próximo miércoles a las 21.30 frente a Paraguay. Tiene mucho por mejorar. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (0): Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez (ST 21m Guido Pizarro), Leandro Paredes, Ángel Di María (ST Rodrigo De Paul); Lionel Messi y Sergio Agüero (ST 33m Matías Suárez). DT: Lionel Scaloni. COLOMBIA (2): David Ospina; John Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado (ST 18m Jefferson Lerma), Wilmar Barrios, Mateus Uribe, James Rodríguez; Luis Muriel (PT 13m Roger Martínez) y Falcao (ST 35m Duvan Zapata). DT: Carlos Queiroz. GOLES: ST 26m Roger Martínez (C) y 40m Duvan Zapata (C). AMONESTADOS: Saravia, Rodríguez y Paredes (A); Cuadrado y Falcao (C). ESTADIO: Arena Fonte Nova (Salvador, Bahía). ARBITRO: Ricardo Tobar.

POCO PUDO HACER LIONEL MESSI. ARGENTINA DEBE MEJORAR MUCHO COLECTIVAMENTE PARA APROVECHAR AL ROSARINO.



