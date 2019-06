MUNDIAL FEMENINO Ayer se disputó la segunda fecha del Grupo E: Holanda venció 3-1 a Camerún, mientras que Canadá superó 2-0 a Nueva Zelanda. De esta manera, ambos lideran con 6 puntos, mientras que Camerún y Nueva Zelanda no suman puntos todavía. Hoy se completará la segunda fecha de la fase de grupos. Por la Zona F se enfrentan: Suecia (3 puntos) vs Tailandia (0) y Estados Unidos (3) vs Chile (0). El lunes comenzarán a definirse los grupos. Por el A jugarán: Francia (6) vs Nigeria (3) y Noruega (3) vs Corea del Sur (0). Y por el B lo harán: Alemania (6) vs Sudáfrica (0) y España (3) vs China (3). En tanto, el martes se definirá el C: Italia (6) vs Brasil (3) y Australia (3) vs Jamaica (0). UCRANIA CAMPEÓN SUB 20 La Selección de Ucrania se consagró campeón en el Mundial Sub 20 que se disputó en Polonia al vencer 3-1 a Corea del Sur en la final. De esta manera, el equipo europeo logró su primer título en esta categoría. El tercer puesto fue para Ecuador, que consiguió una histórica medalla de bronce al derrotar 1-0 a Italia. ALBO O TELMO Hoy se definirá el Reducido de la Primera B Metropolitana: desde las 13.10, San Telmo recibirá en Isla Maciel a All Boys, que en el partido de ida se impuso 3-1 en Floresta. El ganador se quedará con el quinto ascenso "metropolitano" a la Primera B Nacional. FEDERAL A Esta tarde comenzará la final de la Reválida del Torneo Federal A. En el partido de ida, San Jorge de Tucumán recibirá a Alvarado de Mar del Plata desde las 16.00. El ascenso a la Primera B Nacional se definirá el próximo fin de semana, cuando se dispute la revancha en "La Feliz". SUSPENDIDOS La primera final del Reducido de la Primera C entre Villa San Carlos y Excursionistas fue reprogramada para el lunes a causa de las lluvias. Por la misma situación, la revancha de la final del Reducido de la Primera D entre Liniers y Real Pilar pasó para el jueves (el Monarca se impuso 2-0 en la ida). INSTITUTO FINALISTA Instituto de Córdoba venció 101 a 68 como visitante a Olímpico de La Banda, barrió 3-0 la serie semifinal y se convirtió en el primer finalista de la actual edición de la Liga Nacional de Básquet. En la otra llave, Ferro Carril Oeste logró descontar: le ganó 68 a 67 en Caballito a San Lorenzo y dejó 2-1 la serie que continuará este domingo y que en caso de necesitar quinto partido se definirá el martes 18. TC: POLE DE MANGONI Santiago Mangoni (Chevrolet) aprovechó el mejor estado de la pista y se quedó ayer con la pole position de la séptima fecha de la temporada del Turismo Carretera en el autódromo de Termas de Río Hondo. El de Balcarce consiguió el mejor tiempo de al establecer 1m51s778 sobre el final de la sesión. En segundo lugar se ubicó Valentín Aguirre (Dodge) y tercero finalizó Nicolás González (Torino). Estos tres pilotos encabezarán las series que se pondrán en marcha hoy a las 9.00. Luego, a las 13.20 se largará la final, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: