En la Zona Paralela de Sub 9 ya se coronó el equipo B de la Escuela Ariel Rosada. Los demás certámenes avanzan en busca de un campeón. El Torneo de Invierno de la Liga de Escuelas de Fútbol (LEF) está entrando en etapa de definiciones en cada una de sus categorías. Incluso, en el certamen paralelo para Sub 9 (que se realizó para promocionar a los más pequeños) se coronó campeón el representativo "B" de la Escuela de Ariel Rosada. Los chicos del barrio Siderca ganaron todos sus partidos, terminaron con puntaje ideal y tuvieron al goleador, Lautaro Forlani, quien anotó 6 tantos. Próximamente, a manera de celebración, disputarán un encuentro de exhibición ante un combinado de este certamen. Las demás categorías ofrecen el siguiente panorama: SUB 9 OFICIAL Esta división ya tiene sus dos equipos clasificados a semifinales: Santa Florentina (primero de la General) y Ciudad Amarillo (segundo). Los cruces de repechaje de Cuartos de Final serán: Ariel Rosada "A" vs El Mundialista; y La Violeta vs Dante Alighieri. Los ganadores de estos cruces se enfrentarán a Santa Florentina y Ciudad Amarillo en semifinales. SUB 11 Este certamen todavía no concluyó su fase regular, dado que falta disputarse la 6ª y 7ª fecha. En esta categoría, el 1º y el 2º también avanzan directamente a semifinales (Dante Alighieri y Ciudad Amarillo encabezan la tabla), mientras que los equipos ubicados del 3º al 6º puesto se cruzan en repechajes de Cuartos de Final para tratar de alcanzar esa instancia. SUB 13 En esta división, el torneo es a una sola rueda sin cruces eliminatorios y todavía restan dos jornadas para el final del torneo. El líder es Dante Alighieri, con 13 puntos, mientras que Santa Florentina y Ciudad Amarillo son escoltas con 10 puntos. El final será apasionante: en la última jornada, Dante Alighieri quedará libre, mientras que Santa Florentina y Ciudad Amarillo jugarán entre sí. SUB 15 En esta categoría, el líder es Santa Florentina con 9 puntos. Así, este equipo ya está clasificado a semifinales, algo que también conseguirán los que terminen 2º y 3º. Mientras que el 4º jugará repechaje ante Las Campanas, que finalizará 5º. Por el momento, Ciudad, Dante Alighieri y Colegio Emanuel se disputan las ubicaciones del 2º al 4º lugar. SUB 17 Esta categoría se dividió en dos zonas y ya quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final: Las Acacias vs Otamendi, Ciudad de Campana vs Dante Alighieri, Colegio Emanuel vs Los Guerreros y La Violeta vs Breaking FC. Estos duelos serán a partido y revancha, pero sin diferencia de goles. AGRADECIMIENTOS Desde la organización de la Liga de Escuelas de Fútbol hicieron público su agradecimiento para los sponsors que acompañan la presente temporada: Volquetes La Cascotera, Aitor Demarco, Panadería Ariel, Salón de Eventos "El Arca de Noe", Rava Video Juegos y Ameghino Servicios. Y también al Club Ciudad de Campana que apoya con la habilitación de las instalaciones.

LOS PARTIDOS SE JUEGAN EN LAS CANCHAS DEL CCC.





LA ESCUELA DE FÚTBOL SANTA FLORENTINA PARTICIPA DE LA LIGA.





UNO DE LOS EQUIPOS DE LA ESCUELA DEL CLUB CIUDAD.



Fútbol Infantil:

El Torneo de Invierno de la LEF ingresa en etapa de definición

