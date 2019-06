La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jun/2019 Básquet:

DERQUI ESTIRÓ SU INVICTO La 11ª fecha del Torneo Oficial de la ABZC se disputó íntegramente el viernes por la noche y volvió a mostrar muy firme a Presidente Derqui, que venció 101 a 83 a Sportivo Escobar y estiró su invicto a nueve partidos. Nicolás Henriques (34) y Juan Ignacio Baquero (29) fueron las figuras del Rojinetro. Además, el líder Sportivo Pilar superó 96 a 82 como visitante a Central Buenos Aires de Zárate con 31 puntos de Lautaro Expósito; Atlético Pilar le ganó 82-73 a Defensores Unidos con 23 puntos de Francisco Dinova; y Honor y Patria de Capilla del Señor derrotó 73-67 a Independiente de Zárate con 26 puntos de Gabriel Cedro. La próxima fecha (12ª, tercera de la segunda rueda) tendrá los siguientes encuentros: Campana Boat Club vs Atlético Pilar, Independiente vs Ciudad de Campana, Sportivo Pilar vs Honor y Patria, Sportivo Escobar vs Central Buenos Aires y Defensores Unidos vs Presidente Derqui.

El goleador de Ciudad de Campana con 31 puntos, destacó la victoria 100 a 87 sobre Boat Club. En tanto, Guido Cadelli, máximo anotador con 32, analizó el presente del Bote: "Siento que arrancamos la segunda rueda con otra cabeza". El viernes por la noche, el gimnasio de Chiclana 209 fue escenario de una nueva edición del clásico de básquet local: Ciudad de Campana venció 100 a 87 al Campana Boat Club por la segunda fecha de la segunda rueda del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). "Para nosotros es un triunfo muy importante, el tercero consecutivo que conseguimos en esta parte del torneo", remarcó Francisco Santini, goleador del Tricolor con 31 puntos. "Ahora se nos vienen dos juegos como visitantes (Independiente de Zárate y Honor y Patria de Capilla del Señor) y vamos a tratar de sacarlos adelante para tratar de terminar entre los mejores cuatro de la tabla y tener ventaja de localía en la primera fase de los playoffs", agregó. Actualmente, Ciudad de Campana suma 18 puntos, producto de 7 victorias y 4 derrotas. Así ocupa la tercera posición por detrás de Sportivo Pilar (8-3; 19 puntos) y Presidente Derqui (9-0, 18 puntos). Por su parte, el entrenador del CCC, Sebastián Silva, analizó el desarrollo del clásico ante Boat Club: "Tuvimos mucha efectividad en el primer cuarto (NdR: su equipo anotó 7 triples en ese período), aunque nuestro juego no pasa por ahí, sino que pasa por lo defensivo. Y en todo el primer tiempo tuvimos dificultades para contener a los mejores jugadores de ellos en ofensiva. Por eso nos costó a pesar de nuestra efectividad. En el segundo tiempo corregimos algunas cosas y ahí sí pudimos dominar el partido, a pesar que Boat Club es un equipo muy aguerrido y en el clásico da un plus extra. La verdad es que salió un buen juego". AHORA, EN BOTE Culminado el clásico, a Guido Cadelli, goleador del Boat Club con 32 puntos, se le hizo difícil esconder sensaciones después de tantos años en el Club Ciudad de Campana: "Es la primera vez que juego como visitante en esta cancha y es difícil, con mis amigos en la tribuna. Pero la pasé bien", señaló el escolta que tras dejar el Tricolor en 2018 pasó a Independiente de Zárate para el Torneo Provincial y ahora recaló en el Celeste para el Oficial de la ABZC. "Ellos son un equipo completo y se nota: juegan espectacular. Es lindo a volver a vivir este tipo de clásico, tan sentido. Hay que apoyar al básquet de Campana y hay que apoyar a los chicos de Campana", agregó Guido. En cuanto al presente del CBC, que se encuentra último en la tabla de posiciones con 12 puntos (dos victorias y ocho derrotas), Cadelli fue directo: "Estamos luchando por mantenernos en el Nivel A, no queremos descender", explicó. "El grupo está muy junto, entrenamos mucho. Tenemos partidos claves por delante frente a los equipos que están también en el fondo de la tabla. En la primera rueda perdimos esos partidos clave", lamentó. Sin embargo, el Bote comenzó con el pie derecho la segunda rueda, con una muy buena victoria sobre Independiente de Zárate (98-67). Y en la derrota ante Ciudad dejó una muy buena imagen: "Lo malo lo dejamos atrás, tratamos de agarrarnos de lo bueno y de estar fuertes de la cabeza. Siento que arrancamos esta segunda rueda con otra cabeza y eso es muy bueno", cerró Cadelli.



