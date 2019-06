DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 17/jun/2019 - 08:19

Edición Digital El Tiempo en Campana 15 ºC Cubierto Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/jun/2019 Rincón Tuerca









TURISMO CARRETERA: La categoría está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Terma de Río Hondo. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media. RETOMAR: Después de algunas negociaciones el oriundo de Arrecifes Norberto Fontana retoma la actividad en el Turismo Nacional en la Clase Tres donde estará desde la próxima competencia. PREFERIDO: Sin duda que el escarabajo es su auto preferido con el cual recorre los encuentros en diferentes lugares y Leonardo Temonel se muestra muy orgulloso del mismo con elementos originales. DEFINIR: El viene ya está probando en Karting con el aval del padre que desea que continúe sus pasos como el tío pero aún nada está definido y lo preocupante es que la madre no sabe nada del tema y por el momento seguirá todo igual aunque al abuelo le encantaría. GANADORES: La categoría Kart Plus viene de correr la cuarta fecha del campeonato con noventa karting donde los ganadores fueron en Promocional: Martín Ibarra. Pre Juniors: Thiago Falivene, Juniors: Tomás Pelletiere. Master A: Facundo Labiaga. Master B: Gastón Gasperini. Master C: Federico Sfreddo, Potenciada: Francisco Louriero y Cajero 4 Tiempos: Stefano Torrese. INTENCIÓN: Luego de su retorno al TC Regional por parte del Zarateño Ariel Fonatnot la intención es de darle continuidad hasta fin de año con el Ford que utiliza motorización de Tártara. LIDERAR: El campanense Fernando Moreno está liderando el campeonato de picadas en la Clase Seis y que se desarrollan en el autódromo de San Nicolás donde el venidero 30 de junio habrá fecha del presente Torneo. NEGOCIAR: Al piloto Carly Bava se lo vio negociando la posibilidad de adquirir una cupecita para el TC Bonaerense en orden conjunta con su padre y por estos días están tratando de definir este tema. TC PISTA: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de Termas de Río Hondo este fin de semana con su habitual parque de autos donde desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa AC TC Media. CONTENTA: Así se muestra Ludmila Rodriguez con el tercer puesto obtenido en la Clase Potenciada en el kartódromo de Zárate con la motorización de Santucho y el chasis a cargo de Guerra. SUMAR: Otro buen trabajo en el fin de semana en el circuito Al Límite en la carrera de motocross le permitió a Valentino Lacognata alcanzar un tercer puesto y además de hacer podio sumar puntos para el campeonato. CAIDA: En cuanto a Diego su papá venía ganando y una caída lo relegó al tercer puesto donde el propio Lacognata estaba enojado con el mismo al perder una competencia que ya era suya. FIESTA: En reciente nota televisiva Martín Raina comentó desde su condición de dirigente del Club del Primer Auto Argentino ya se está trabajando para la próxima fiesta del automóvil a realizarse el último domingo de noviembre. ENVION: Parece ser que con el envión de un grupo de amigos que todas las semanas se junta a comer decidieron apoyar a Hugo Mauro para que vuelva a correr próximamente en una categoría de Fiat 600 en la provincia de Entre Rios. POSIBILITÓ: Esto posibilitó que el ex campeón de la categoría Alma tomó la decisión de concretar este sueño en el mes de julio cuando se alquile el auto con atención en pista y Hugo sea de la partida acompañado por todos sus amigos. SITUACION: No fue agradable la situación vivida en el kartódromo entre el piloto y el motorista que entre gritos, amenazas y palabras fuera de lugar provocaron el repudio de quienes presentaron tal desagradable proceder. ARMAR: En este tema de volver a correr también se encuentra Gastón Bustos que armó su karting y ya tiene todo encaminado para sumarse a la alta competencia lo que provocará su debut también esperado por su amigos. TC BONAERENSE: La categoría visita el autódromo de Dolores para realizar dos fechas de su campeonato con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PODIO: Otro podio para Tobías Amarillo en la Clase Pre Juniors con un tercer puesto sumando puntos para el campeonato con la motorización de Santucho y el chasis a cargo de Guerra. NOVENO: En esta misma clase fue de la partida la señorita Constanza Toledo que en la final quedó ubicada en el puesto noveno con el respaldo de sus papis Gaby y Zulma que la acompañan en cada competencia con el asesoramiento del abuelo Antonio. TURISMO PISTA: La categoría llega al autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios por otra competencia del presente campeonato con sus tres clases y otro parque interesante de máquinas. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. INTENTAR: Aunque lo intentó no pudo repetir lo de la última carrera pero igual Alejandro Sfreddo logró sumar puntos para el campeonato con un sexto puesto en la final lo que lo dejó conforme igual con la motorización de Santucho y el chasis a cargo de Guerra. PUNTOS: Marcos Garrido viene de correr otra carrera en el circuito de Zárate donde en su clase intermedia se alzó con la victoria y sumando puntos importantes para el torneo con la atención de su padre Juan en la moto. COLABORAR: El empresario decidió colaborar con el equipo de competición y fue bien recibido el problema es que ahora vieron que en las carreras consume mas comida lo que aporta como sponsor. INAUGURAR: Finalmente el pasado fin de semana se inauguró el kartódromo de Carmen de Areco donde la gente de la zona Oeste se mostró muy contenta y conforme con este nuevo emprendimiento avalado por el municipio local. CONFORME: El cuarto puesto obtenido por Mariano Alvarez dejó conforme al piloto que viene buscando el presente campeonato en la Clase Potenciada de la categoría Kart Plus con la motorización de Marcelo Lopez y el chasis a cargo de Ruben Guerra. MOMENTO: Está claro que Julian Garrido atraviesa un buen momento en motocross donde en el fin de semana corrió en dos clases y terminó segundo en la Clase 850 cc y en la clase debutante llegó cuarto con la moto que prepara su padre. CAMPEONATO ARGENTINO: Nueva presentación para la categoría de motocross en el campeonato argentino a desarrollarse en la provincia Mendoza este fin de semana con la presencia de Marcos Garrido. RETORNO: El retorno de Nicolás Brugognone tras un parate obligado lo encontró en la final de la Clase Potenciada en el puesto quinto con la motorización de Ruben Alfonso y el asesoramiento de papá Fernando. INDICADO: A propósito de Fernando Brugognone el ex piloto ya se puso a disposición del equipo de Hugo Mauro para ser parte de esta estructura comprometiéndose a manejar las cuestiones de la bebida para que nadie pase sed. Sin duda la persona indicada. CONFIRMAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría de motocross en el campeonato provincial confirmaron que la próxima carrera se desarrollará en el circuito de Bragado el venidero 14 de julio. SEXTO: El campeón de la Clase Potenciada arribó en el sexto puesto en la final donde el popular Juan Suarez sumó algunos puntos para el presente campeonato. PROCAR 4000: La categoría visita el autódromo capitalino este fin de semana con sus dos clases para la competencia con pilotos invitados donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. COMPRAR: El tema es así Alexis Gonzalez le compró un karting en su momento a Bijarra y lo llevó al taller de Santucho donde viene trabajando con el robusto motorista y aún no tiene en claro cuando va a correr con el mismo. TRIUNFO: Recordando su pasado de campeón nuevo triunfo para Gastón Gasperini en la Clase Master B de Kart Plus en el kartódromo de Zárate en la última presentación sumando puntos para el torneo y demostrando que no se olvida de nada. AMIGOS FIAT: En el autódromo capitalino este fin de semana con sus dos clases para la competencia con pilotos invitados donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LLEGAR: Vienen de correr en el TC 1100 de Alma en el autódromo capitalino donde Guillermo Fernandez llegó séptimo con la motorización de Casasco y el chasis a cargo de Walter. TC 2000: En el autódromo de Paraná la categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. VICTORIA: La que obtuvo en la clase Master C Federico Sfreddo en el kartódromo zarateño sumando otro triunfo y puntos para el campeonato con la motorización de Santucho y el chasis a cargo de Guerra. PRESUPUESTO: Continuando con Sfreddo es posible que la próxima carrera no esté en pista ante la falta de presupuestos lo que le quitará posibilidades en su pelea por el campeonato. APAC 1.4: En el autódromo platense la categoría encara este fin de semana otra carrera del calendario donde desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. TRIUNFADORES: La categoría viene de correr en el autódromo de Capital Federal donde los triunfadores de Alma fueron en la Clase TC 1600: Adrian Petracca, TC 1100: Gabriel Roldan, Promocional: Nicolás Lavinia, Clase Tres: Ezequiel Luongo y Clase Dos: Matías Maschio. ASOMBRO: En reciente nota en nuestro periódico Federico Tettamanzi dejó entrever que en algún momento va a correr en moto ya sea en motocross o en motos de velocidad para el asombro de papá Alberto y mamá María Eugenia. TERMINAR: El zarateño Leandro Cracco viene de correr en la Clase Dos de Alma donde terminó cuarto en la final con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Novoa. ROTURA: Damian Toledo fue de la partida en la Clase TC 1600 de Alma donde en la final se colocó en el puesto décimo sexto ante la rotura de un amortiguador que lo relegó a ese puesto. PENSAR: El saldo de la última carrera en la clase potenciada con un séptimo puesto y un karting que no estuvo a la circunstancia deseada desde lo competitivo hicieron pensar a Pablo Clerici si no es necesario un cambio de 180 grados. ALCANZAR: Un cuarto puesto fue el que alcanzó el representante de Zárate Emiliano Falivene en la clase Cajeros 4 tiempos en la última de Kart Plus para sumar puntos para el campeonato. TERCERO: El super TC 2000 viene de correr en Rosario el pasado fin de semana donde Matías Milla con el Renault del equipo oficial clasificó tercero para en la final llegar tercero repitiendo podio en una carrera lineal y muy aburrida., FELIZ DIA: Es el deseo de todos quienes hacemos esta columna mensual hacerle llegar el mejor de los deseos de pasar un feliz día a todos los padres en este momento tan especial que es su día.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Google+. | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-