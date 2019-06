El abuso sexual infantil es un delito que existe cuando: - un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para estimularse sexualmente; - un adulto estimula sexualmente a un niño, niña o adolescente; o - un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para estimular sexualmente a otra persona. Puede haber abuso sexual infantil aunque no haya acceso carnal. ¿Cómo me doy cuenta si un niño, niña o adolescente fue víctima de abuso sexual? Los niños, niñas o adolescentes que son víctimas de este delito no suelen contar lo que les ocurrió. Sin embargo, si tienen cambios de conducta repentinos, pueden estar diciéndonos que les ha pasado algo. Algunos de estos cambios podrían ser: - enojos injustificados, - decaimiento, - desconexión con el medio social, - pesadillas o problemas para dormir, - ansiedad, - no quieren quedarse solos con una persona en particular. Para evaluar si hubo agresión o no, siempre debe participar un profesional, que puede ser el pediatra u otro especialista en el tema. ¿Por qué motivo un niño, niña o adolescente tiene dificultades para contar la agresión? - Vergüenza - Temor a que no le crean - Temor a que lo estigmaticen - Temor a quedarse solo - Temor a la pérdida de afecto - Amenazas ¿Creés que un niño, niña o adolescente pudo haber sido víctima de abuso sexual? Llamanos a nuestra línea gratuita cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier lugar del país. Te atenderán profesionales especializados. Podés comunicarte aunque no seas familiar. Si tenés dudas, llamanos al 0800-222-1717 para que te orientemos en los pasos a seguir y te demos contención. Fuente: Argentina.Gob.Ar



¿Qué es el abuso sexual infantil?

